На Западе испугались ответа Москвы на угрозу Литвы атаковать Калининград
2026-05-20T07:41+0300
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Британский военный аналитик Александр Меркурис раскритиковал главу МИД Литвы Кестутиса Будриса за призыв к НАТО напасть на Калининград."Я вообще не понимаю, почему европейские лидеры в такое опасное время, когда по всем рациональным расчетам нужно было бы разрядить обстановку и сбавить градус риторики, они очень усердно работают, чтобы добиться противоположного", — сказал эксперт в эфире своего YouTube-канала.Аналитик отметил, что Россия ответит на любые действия НАТО в отношении Калининграда, а подобные провокации лишь нагнетают напряжение в Балтийском регионе."Это неимоверно безрассудно и очень опасно", — резюмировал Меркурис.В понедельник глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал НАТО напасть на Калининград, чтобы продемонстрировать, что у блока якобы есть необходимые средства для уничтожения российских баз в анклаве.Владимир Путин не раз предупреждал, что возможная блокада Калининградской области приведет к невиданной эскалации, а все угрозы региону будут уничтожаться.В Совете Федерации указывали, что Россия никогда никому не позволит посягнуть на Калининград или Балтийское море, любая провокация получит незамедлительный ответ.
07:41 20.05.2026
 
Меркурис: заявления главы МИД Литвы о нападении на Калининград опасны для Прибалтики

