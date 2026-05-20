https://1prime.ru/20260520/zhara-870075289.html

Юрист рассказал, когда работодателю стоит сократить рабочий день из-за жары

Юрист рассказал, когда работодателю стоит сократить рабочий день из-за жары - 20.05.2026, ПРАЙМ

Юрист рассказал, когда работодателю стоит сократить рабочий день из-за жары

Работодателю рекомендуется сократить рабочий день при температуре выше 28,5 градусов в помещении, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка... | 20.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-20T12:47+0300

2026-05-20T12:47+0300

2026-05-20T12:47+0300

здоровье

москва

московская область

роспотребнадзор

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859599064_0:79:2001:1204_1920x0_80_0_0_3c1402a93a2b10c40ae82976835aace4.jpg

МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Работодателю рекомендуется сократить рабочий день при температуре выше 28,5 градусов в помещении, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Ранее ведущий специалист "Фобоса" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что суточный рекорд температуры для 19 мая 47-летней давности был побит в Москве во вторник, воздух прогрелся до плюс 30,3 градуса, в среду и четверг в столице могут обновиться суточные рекорды тепла. "Существуют рекомендации Роспотребнадзора по сокращению рабочего дня в жару в офисе и на улице. Так, если температура в рабочем помещении достигла 28,5 градусов, то работодателю рекомендуется сократить рабочий день для всех сотрудников на один час, при повышении температуры до 29 градусов - на два часа", - рассказал Хаминский. Юрист добавил, что если сотрудники работают на улице, где температура поднялась выше 32,5 градусов, то продолжительность непрерывной работы не должна превышать 20 минут. После этого работникам необходимо отдохнуть в прохладном помещении не менее 12 минут. "По общему правилу работодатель несет ответственность за создание и поддержание безопасных условий труда для своих сотрудников. Действующий СанПиН устанавливает нормы температурного режима для рабочего дня в жаркую погоду в помещениях", - отметил Хаминский. При этом юрист напомнил, что прямой обязанности работодателя по сокращению рабочего времени или переводу на удаленную работу законодательство не содержит. "Возможность сократить рабочий день при жаре зависит от достижения договоренности с работодателем. Работодатель может по собственной инициативе издать приказ о временном сокращении рабочего дня. Нужно иметь в виду, что время, на которое сокращается рабочий день, считается временем простоя по независящим от работника причинам и подлежит оплате", - пояснил Хаминский. При этом многие работодатели не сокращают оплату в дни простоя из-за жары, обратил внимание юрист.

https://1prime.ru/20250717/vrach-859550743.html

москва

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

здоровье, москва, московская область, роспотребнадзор