Аналитик объяснил, как поступить с золотом этим летом - 20.05.2026, ПРАЙМ
Аналитик объяснил, как поступить с золотом этим летом
Летняя пауза на рынке — хорошее время, чтобы пересмотреть свои вложения в золото, причем металл остается надежной защитой на случай ослабления рубля, рассказал... | 20.05.2026, ПРАЙМ
06:06 20.05.2026
 
Аналитик объяснил, как поступить с золотом этим летом

Антонов: летом золото станет эффективным якорем в моменты ослабления рубля

МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Летняя пауза на рынке — хорошее время, чтобы пересмотреть свои вложения в золото, причем металл остается надежной защитой на случай ослабления рубля, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела инвестиционного консультирования "Солид Инвестиции" Алексей Антонов.
"В отличие от акций, где май традиционно сопровождается фиксацией прибыли, золото сейчас торгуется вблизи исторических максимумов — около 4,7 тысяч долларов за унцию, что привлекает капитал, уходящий от волатильности на других рынках", - отметил он.
Большинство крупных зарубежных банков сохраняют оптимистичные прогнозы на текущий год - в районе 6 тысяч долларов и даже выше. Ключевым драйвером роста эксперт назвал рекордный спрос со стороны центральных банков. Согласно данным World Gold Council (WGC), в первом квартале 2026 года мировые ЦБ купили 244 тонны золота — это на 17% больше, чем в предыдущем квартале, и выше среднего пятилетнего показателя, что подчеркивает их приверженность укреплению резервов с помощью драгметалла.
Крупнейшими покупателями стали Польша (+31 т) и Узбекистан (+25 т). Китай продолжает наращивать запасы 17-й месяц подряд, однако в марте крупные продажи (около 118 т) совершила Турция, использовавшая золото для стабилизации курса лиры.
Для российского инвестора покупка золота в рублях — это эффективный якорь в моменты ослабления национальной валюты. Лучше использовать текущие коррекции для формирования позиции и ориентироваться на металл 999-й пробы (слитки, ОМС), который свободен от НДС, советует Антонов.
В условиях снижения ключевой ставки ЦБ (сейчас 14,5%), по его мнению, инвестиции в золото остаются логичным выбором для консервативной части портфеля (до 20% активов).
 
