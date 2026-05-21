https://1prime.ru/20260521/aktivy-870095263.html

Захарова пообещала ответ на операции с замороженными активами России

Захарова пообещала ответ на операции с замороженными активами России - 21.05.2026, ПРАЙМ

Захарова пообещала ответ на операции с замороженными активами России

Любые операции с замороженными активами РФ противоправны, замешанных в этом ждет ответ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 21.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-21T11:25+0300

2026-05-21T11:25+0300

2026-05-21T11:25+0300

россия

финансы

рф

мария захарова

замороженные российские активы

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864748280_0:0:3061:1722_1920x0_80_0_0_bbb0d6562e8050511bccecfd0b223a69.jpg

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Любые операции с замороженными активами РФ противоправны, замешанных в этом ждет ответ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Любые операции, которые производят они с нашими активами без согласия России, противоправны. То, что делает Еврокомиссия - это неприкрытый грабеж… Всем замешанным в этой грязной истории придется неизбежно ответить за свои деяния", - сказала она в ходе брифинга.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, рф, мария захарова, замороженные российские активы, ес