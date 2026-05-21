Рынок российских акций незначительно снизился

2026-05-21T15:29+0300

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций незначительно снижается днем в четверг под давлением ряда факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.17 мск снижался на 0,15%, до 2636,48 пункта. Июльский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 2,03%, до 107,15 доллара за баррель. "Оптимистичный настрой игроков, наблюдавшийся ранее на текущей неделе в связи с ожиданиями от визита президента РФ в Китай, успел исчерпаться, а новой мотивации и драйверов не прибавилось. Внешний фон для торгов в РФ складывается смешанный - с одной стороны, инвестиционное сообщество надеется на скорое разрешение геополитической ситуации между США и Ираном после вчерашних комментариев Трампа, с другой стороны, произошедшее так или иначе успеет отразиться на макроэкономической картине в глобальном масштабе, и это остается поводом для беспокойства", - комментирует Зарина Саидова из ФГ "Финам". Сессия развивается под тяжестью трех тяжелых векторов: провал с дивидендами "Газпрома", новая пошлина США на российский палладий и продолжение рублевых "тисков" для экспортеров, рассказал Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Слабая динамика фондовых индексов сочетается с умеренным повышением доходности ОФЗ на ближнем отрезке кривой доходности облигаций. Доходности ОФЗ сроком погашения от двух до пяти лет повысились на 1-10 базисных пунктов, что может оказывать некоторое давление на индексы рынка акций", - считает Александр Дудников из "Цифра брокер". Лидеры роста и снижения В лидерах роста - акции Московского кредитного банка (+4,23%), ВК (+3,85%), "Аэрофлота" (+2,18%), "Инарктики" (+2,14%) и "Совкомфлота" (+1,84%). "Акции Московской биржи (+1,24%) растут после публикации сильной отчетности по МСФО. Чистая прибыль за первый квартал увеличилась на 32,3% год к году, до 17,2 миллиарда рублей, комиссионные доходы выросли на 16,3% год к году, до 21,5 миллиарда рублей, скорректированная EBITDA выросла на 42% год к году, до 24,8 миллиарда рублей. Бумага выглядит сильнее рынка за счет устойчивых комиссий и высокой рентабельности", - делится Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах снижения - акции ОГК-2 (-2,09%), "Новабев" (-2,06%), "Русала" (-1,83%), "Россетей Центра и Приволжья" (-1,68%) и "Вуш Холдинга" (-1,62%). Прогнозы Чернов ожидает завершения основной торговой сессии в диапазоне 2600-2650 пунктов. "Для нефтяников пространство маневра определяется Ормузской дипломатией: если следующие 24-48 часов не принесут иранского ответа на американский проект соглашения, эскалация может вернуть нефть выше 107-108 долларов - и это станет краткосрочным позитивным триггером для экспортеров", - отмечает Силаев.

