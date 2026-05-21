Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рынок российских акций незначительно снизился - 21.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260521/aktsii-870106729.html
Рынок российских акций незначительно снизился
Рынок российских акций незначительно снизился - 21.05.2026, ПРАЙМ
Рынок российских акций незначительно снизился
Российский рынок акций незначительно снижается днем в четверг под давлением ряда факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T15:29+0300
2026-05-21T15:42+0300
экономика
рынок
торги
рф
сша
китай
владимир чернов
мосбиржа
финам
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_0:213:3263:2048_1920x0_80_0_0_da721df61275848011ababb6952c2a4d.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций незначительно снижается днем в четверг под давлением ряда факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.17 мск снижался на 0,15%, до 2636,48 пункта. Июльский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 2,03%, до 107,15 доллара за баррель. "Оптимистичный настрой игроков, наблюдавшийся ранее на текущей неделе в связи с ожиданиями от визита президента РФ в Китай, успел исчерпаться, а новой мотивации и драйверов не прибавилось. Внешний фон для торгов в РФ складывается смешанный - с одной стороны, инвестиционное сообщество надеется на скорое разрешение геополитической ситуации между США и Ираном после вчерашних комментариев Трампа, с другой стороны, произошедшее так или иначе успеет отразиться на макроэкономической картине в глобальном масштабе, и это остается поводом для беспокойства", - комментирует Зарина Саидова из ФГ "Финам". Сессия развивается под тяжестью трех тяжелых векторов: провал с дивидендами "Газпрома", новая пошлина США на российский палладий и продолжение рублевых "тисков" для экспортеров, рассказал Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Слабая динамика фондовых индексов сочетается с умеренным повышением доходности ОФЗ на ближнем отрезке кривой доходности облигаций. Доходности ОФЗ сроком погашения от двух до пяти лет повысились на 1-10 базисных пунктов, что может оказывать некоторое давление на индексы рынка акций", - считает Александр Дудников из "Цифра брокер". Лидеры роста и снижения В лидерах роста - акции Московского кредитного банка (+4,23%), ВК (+3,85%), "Аэрофлота" (+2,18%), "Инарктики" (+2,14%) и "Совкомфлота" (+1,84%). "Акции Московской биржи (+1,24%) растут после публикации сильной отчетности по МСФО. Чистая прибыль за первый квартал увеличилась на 32,3% год к году, до 17,2 миллиарда рублей, комиссионные доходы выросли на 16,3% год к году, до 21,5 миллиарда рублей, скорректированная EBITDA выросла на 42% год к году, до 24,8 миллиарда рублей. Бумага выглядит сильнее рынка за счет устойчивых комиссий и высокой рентабельности", - делится Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах снижения - акции ОГК-2 (-2,09%), "Новабев" (-2,06%), "Русала" (-1,83%), "Россетей Центра и Приволжья" (-1,68%) и "Вуш Холдинга" (-1,62%). Прогнозы Чернов ожидает завершения основной торговой сессии в диапазоне 2600-2650 пунктов. "Для нефтяников пространство маневра определяется Ормузской дипломатией: если следующие 24-48 часов не принесут иранского ответа на американский проект соглашения, эскалация может вернуть нефть выше 107-108 долларов - и это станет краткосрочным позитивным триггером для экспортеров", - отмечает Силаев.
рф
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_6f2e2d2ecb178be2ced750d9c86e0351.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, рф, сша, китай, владимир чернов, мосбиржа, финам, газпром
Экономика, Рынок, Торги, РФ, США, КИТАЙ, Владимир Чернов, Мосбиржа, Финам, Газпром
15:29 21.05.2026 (обновлено: 15:42 21.05.2026)
 
Рынок российских акций незначительно снизился

Рынок российских акций незначительно снизился днем под давлением некоторых факторов

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2026
Здание Московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций незначительно снижается днем в четверг под давлением ряда факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.17 мск снижался на 0,15%, до 2636,48 пункта.
Июльский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 2,03%, до 107,15 доллара за баррель.
"Оптимистичный настрой игроков, наблюдавшийся ранее на текущей неделе в связи с ожиданиями от визита президента РФ в Китай, успел исчерпаться, а новой мотивации и драйверов не прибавилось. Внешний фон для торгов в РФ складывается смешанный - с одной стороны, инвестиционное сообщество надеется на скорое разрешение геополитической ситуации между США и Ираном после вчерашних комментариев Трампа, с другой стороны, произошедшее так или иначе успеет отразиться на макроэкономической картине в глобальном масштабе, и это остается поводом для беспокойства", - комментирует Зарина Саидова из ФГ "Финам".
Сессия развивается под тяжестью трех тяжелых векторов: провал с дивидендами "Газпрома", новая пошлина США на российский палладий и продолжение рублевых "тисков" для экспортеров, рассказал Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
"Слабая динамика фондовых индексов сочетается с умеренным повышением доходности ОФЗ на ближнем отрезке кривой доходности облигаций. Доходности ОФЗ сроком погашения от двух до пяти лет повысились на 1-10 базисных пунктов, что может оказывать некоторое давление на индексы рынка акций", - считает Александр Дудников из "Цифра брокер".

Лидеры роста и снижения

В лидерах роста - акции Московского кредитного банка (+4,23%), ВК (+3,85%), "Аэрофлота" (+2,18%), "Инарктики" (+2,14%) и "Совкомфлота" (+1,84%).
"Акции Московской биржи (+1,24%) растут после публикации сильной отчетности по МСФО. Чистая прибыль за первый квартал увеличилась на 32,3% год к году, до 17,2 миллиарда рублей, комиссионные доходы выросли на 16,3% год к году, до 21,5 миллиарда рублей, скорректированная EBITDA выросла на 42% год к году, до 24,8 миллиарда рублей. Бумага выглядит сильнее рынка за счет устойчивых комиссий и высокой рентабельности", - делится Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
В лидерах снижения - акции ОГК-2 (-2,09%), "Новабев" (-2,06%), "Русала" (-1,83%), "Россетей Центра и Приволжья" (-1,68%) и "Вуш Холдинга" (-1,62%).

Прогнозы

Чернов ожидает завершения основной торговой сессии в диапазоне 2600-2650 пунктов.
"Для нефтяников пространство маневра определяется Ормузской дипломатией: если следующие 24-48 часов не принесут иранского ответа на американский проект соглашения, эскалация может вернуть нефть выше 107-108 долларов - и это станет краткосрочным позитивным триггером для экспортеров", - отмечает Силаев.
 
ЭкономикаРынокТоргиРФСШАКИТАЙВладимир ЧерновМосбиржаФинамГазпром
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала