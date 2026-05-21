Российский рынок акций завершил основные торги четверга ростом
Рынок акций РФ закрылся ростом на фоне растущих цен на нефть и статистики по инфляции
Здание Московской биржи. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основные торги четверга ростом на фоне растущих цен на нефть и позитивной статистики по инфляции, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Июльский фьючерс нефти марки Brent на 19.05 мск дорожал на 1,44%, до 106,53 доллара за баррель.
"На рынке акций выдался волатильный день. Начав день со снижения к 2610 пунктам, индекс Мосбиржи устремился к 2660 пунктам. Помогли растущие цены на нефть и попытки отскока валют", - рассказал Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
Пришла позитивная статистика по инфляции, Банк России накануне сообщил, что годовая инфляция в апреле замедлилась до 5,58% против 5,86% в марте, добавил он.
"Рубль сохраняет сильные позиции на фоне высоких цен на нефть и налогового периода. Дальнейшая динамика российской валюты в существенной степени будет зависеть от нефтяных цен. Пока сильный рубль сдерживает интерес к рынку акций, однако фактором апсайда для акций может стать вероятное снижение ставки на ближайшем заседании", - отмечает Максим Федосов из УК "Первая".
Лидеры роста и падения
Не исключено, что спрос на энергетические и некоторые транспортные акции поддерживался как высокими ценами на сырье, так и надеждами на увеличение объемов поставок нефти в Китай, о чем говорилось в том числе на саммите лидеров РФ и КНР на этой неделе, делится Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
В лидерах роста - акции ВК (+4,4%), "Татнефти" ( обыкновенные акции растут на 3,70%, префы - на 3,02%), "Совкомфлота" (+3,48%), Московского кредитного банка (+3,38%) и ЛСР (+3%).
"Акции Московского кредитного банка выросли в цене без новостей. Рост, скорее всего, объясняется стратегией отдельных инвесторов, которые в ожидании внеочередного общего собрания акционеров, запланированного на 25 мая, наращивают позиции по акциям банка", - рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
В лидерах снижения - акции "Новабев" (-1,49%), "Ленты" (-1,35%), ОГК-2 (-1,29%), "Вуш Холдинга" (-0,78%) и "Абрау-Дюрсо" (-0,57%).
Прогнозы
"Приближение выходных может сдерживать покупательскую активность в конце недели. Индекс Мосбиржи ожидаем в пределах 2600-2700 пунктов", - считает Смирнов.
"В целом рынок пока игнорирует позитивный трэк по инфляции, опираясь в основном на траекторию рубля, цены на глобальных сырьевых площадках. Полагаем, что разворот рынка может произойти только после устойчивого закрепления выше отметки 2660 пунктов", - заключает Александр Фетисов из Россельхозбанка.