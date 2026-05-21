Совет директоров Альфа-банка дал рекомендации по дивидендам за 2025 год - 21.05.2026, ПРАЙМ

Совет директоров Альфа-банка рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2025 года в размере 547,6 рубля на акцию, сообщила компания. | 21.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Совет директоров Альфа-банка рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2025 года в размере 547,6 рубля на акцию, сообщила компания. "Рекомендовать по результатам 2025 отчетного года… Определить размер дивиденда на одну размещенную обыкновенную акцию банка в размере 547,6 рубля", - говорится в сообщении. Уточняется, что на выплаты дивидендов рекомендуется направить сумму в размере 32,63 миллиарда рублей. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 13 июля 2026 года.

