Власти Франции выделят еще 710 миллионов евро из-за роста цен на топливо
Энергетика
Власти Франции выделят еще 710 миллионов евро из-за роста цен на топливо
Власти Франции выделят еще 710 миллионов евро из-за роста цен на топливо

ПАРИЖ, 21 мая – ПРАЙМ. Правительство Франции выделит дополнительно 710 миллионов евро на поддержку отраслей, наиболее затронутых ростом цен на топливо - таким образом, общие затраты на помощь уязвимым секторам составят 1,2 миллиарда евро, заявил в четверг министр государственных счетов Франции Давид Амьель.
"Сегодня мы собираемся довести поддержку наиболее нуждающихся работников и предприятий до уровня в 1,2 миллиарда евро. Из них 470 миллионов – это помощь, о которой уже было объявлено, и еще 710 миллионов - новые меры помощи", - сказал он на пресс-конференции.
Правительство Франции объявило, что уже ранее введенные меры помощи для сельскохозяйственного, рыболовного, транспортного и строительного секторов будут продлены до конца августа. Помимо этого, удвоится поддержка для работников со скромным доходом, которые используют личный транспорт для связанных с профессиональной деятельностью передвижений.
Вместе с этим новые меры затронут речной транспорт, такси и ряд других сфер.
Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что цены на бензин во Франции вновь достигли рекордных значений с конца февраля, когда начался конфликт вокруг Ирана.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
