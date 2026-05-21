Аналитик оценил идею купить валюту "под ослабление рубля"

После двух месяцев ощутимого падения валюты по отношению к рублю есть смысл приобрести валютные инструменты в расчете на разворот тренда; покупать наличную...

2026-05-21T03:48+0300

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. После двух месяцев ощутимого падения валюты по отношению к рублю есть смысл приобрести валютные инструменты в расчете на разворот тренда; покупать наличную валюту, а тем более продавать ее не имеет смысла, разве что для практических целей, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. Официальный курс доллара от ЦБ РФ за два месяца - с 20 марта по 20 мая - упал на 13,55 рубля, или на 15,97%: с 84,84 рубля до 71,29 рубля. Внебиржевой курс американской валюты опускался в среду до 70,08 рубля - минимума с 8 февраля 2023 года. Юань за указанный период на Мосбирже максимально падал на 2,18 рубля: с 12,47 рубля до 10,29 рубля (-17,48%). Идея купить валюту "под ослабление рубля" на первый взгляд кажется интересной, но это скорее спекуляция, чем надежная продуманная инвестиционная идея, считает аналитик. "Прирост валют, который, к слову, сам по себе не гарантирован, должен окупить конверсионные издержки. Кроме того, владение долларами и евро сопряжено с инфраструктурными рисками – на счетах их могут заморозить из-за санкций, а наличные могут не принять в банках в случае даже незначительных повреждений, загрязнений купюр и т.д. К тому же любой кэш обесценивается инфляцией в стране-эмитенте. Поэтому покупка наличной валюты целесообразна для практических целей - под путешествия, например", - говорит Смирнов. По его словам, для инвестиций лучше использовать валютные и квазивалютные инструменты. "Например, депозиты в дружественных валютах (юанях, дирхамах ОАЭ и др.), валютные облигации российских компаний, замещающие облигации, фьючерсы на валюту. Из квазивалютных можно выделить золото. Его цена номинирована в долларах, и при ослаблении рубля можно выиграть на росте рублевой цены, даже если долларовая цена драгметалла не меняется", – рассказал аналитик. "Продавать же доллар сейчас, когда он на минимуме с начала 2023 года, видится не самым удачным решением. Продажу валюты сейчас может оправдать, пожалуй, только острая необходимость в рублях", - добавил Смирнов.

