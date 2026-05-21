Продажи "люксовых" автомобилей в России в апреле выросли на 4,5 процента
2026-05-21T16:53+0300
экономика
бизнес
россия
rolls-royce
lamborghini
aston martin
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Продажи новых дорогих и роскошных автомобилей (класса "люкс") в России в натуральном выражении по итогам апреля составили 81 машину, что на 4% больше, чем годом ранее, и это рекорд показателем за последние почти четыре с половиной года, сообщило агентство "Автостат". "По итогам апреля 2026 года в России был реализован 81 новый автомобиль сегмента Luxury... этот показатель на 4% превосходит результат годичной давности и оказывается рекордным с ноября 2021-го, то есть за последние четыре с половиной года", - говорится в сообщении со ссылкой на данные аналитической компании ППК (опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств). Апрельским лидером продаж стала марка Rolls-Royce с результатом 26 реализованных машин. Следом расположились Lamborghini (25 машин) и Bentley (24 машины). Помимо этого, были куплены четыре Ferrari и по одному Aston Martin и Maserati. Самой популярной моделью стал Rolls-Royce Cullinan - 21 машина. Всего на одну проданную машину отстал Lamborghini Urus, а третье место у Bentley Continental с результатом 12 реализованных авто. В пятерку лидеров попали также Bentley Bentayga (10) и Rolls-Royce Spectre (чктыре машины). В итоге с начала года, по итогам января-апреля в России реализовали 234 новых люксовых автомобиля, что на 21% превышает результат аналогичного периода прошлого года.
