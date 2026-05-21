Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продажи "люксовых" автомобилей в России в апреле выросли на 4,5 процента - 21.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260521/avto-870109078.html
Продажи "люксовых" автомобилей в России в апреле выросли на 4,5 процента
Продажи "люксовых" автомобилей в России в апреле выросли на 4,5 процента - 21.05.2026, ПРАЙМ
Продажи "люксовых" автомобилей в России в апреле выросли на 4,5 процента
Продажи новых дорогих и роскошных автомобилей (класса "люкс") в России в натуральном выражении по итогам апреля составили 81 машину, что на 4% больше, чем годом | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T16:53+0300
2026-05-21T16:53+0300
экономика
бизнес
россия
rolls-royce
lamborghini
aston martin
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/15/870108985_0:181:2997:1866_1920x0_80_0_0_755cf2e9bcb13488b5b6f2f60153a351.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Продажи новых дорогих и роскошных автомобилей (класса "люкс") в России в натуральном выражении по итогам апреля составили 81 машину, что на 4% больше, чем годом ранее, и это рекорд показателем за последние почти четыре с половиной года, сообщило агентство "Автостат". "По итогам апреля 2026 года в России был реализован 81 новый автомобиль сегмента Luxury... этот показатель на 4% превосходит результат годичной давности и оказывается рекордным с ноября 2021-го, то есть за последние четыре с половиной года", - говорится в сообщении со ссылкой на данные аналитической компании ППК (опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств). Апрельским лидером продаж стала марка Rolls-Royce с результатом 26 реализованных машин. Следом расположились Lamborghini (25 машин) и Bentley (24 машины). Помимо этого, были куплены четыре Ferrari и по одному Aston Martin и Maserati. Самой популярной моделью стал Rolls-Royce Cullinan - 21 машина. Всего на одну проданную машину отстал Lamborghini Urus, а третье место у Bentley Continental с результатом 12 реализованных авто. В пятерку лидеров попали также Bentley Bentayga (10) и Rolls-Royce Spectre (чктыре машины). В итоге с начала года, по итогам января-апреля в России реализовали 234 новых люксовых автомобиля, что на 21% превышает результат аналогичного периода прошлого года.
https://1prime.ru/20260521/avto-870107206.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/15/870108985_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_973d886294881146947d11b5b619dce1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, rolls-royce, lamborghini, aston martin
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Rolls-Royce, Lamborghini, Aston Martin
16:53 21.05.2026
 
Продажи "люксовых" автомобилей в России в апреле выросли на 4,5 процента

"Автостат": продажи "люксовых" автомобилей в России в апреле выросли на 4,5%

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Bentley Continental GT Convertible
Автомобиль Bentley Continental GT Convertible - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2026
Автомобиль Bentley Continental GT Convertible. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Продажи новых дорогих и роскошных автомобилей (класса "люкс") в России в натуральном выражении по итогам апреля составили 81 машину, что на 4% больше, чем годом ранее, и это рекорд показателем за последние почти четыре с половиной года, сообщило агентство "Автостат".
"По итогам апреля 2026 года в России был реализован 81 новый автомобиль сегмента Luxury... этот показатель на 4% превосходит результат годичной давности и оказывается рекордным с ноября 2021-го, то есть за последние четыре с половиной года", - говорится в сообщении со ссылкой на данные аналитической компании ППК (опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств).
Апрельским лидером продаж стала марка Rolls-Royce с результатом 26 реализованных машин. Следом расположились Lamborghini (25 машин) и Bentley (24 машины). Помимо этого, были куплены четыре Ferrari и по одному Aston Martin и Maserati.
Самой популярной моделью стал Rolls-Royce Cullinan - 21 машина. Всего на одну проданную машину отстал Lamborghini Urus, а третье место у Bentley Continental с результатом 12 реализованных авто. В пятерку лидеров попали также Bentley Bentayga (10) и Rolls-Royce Spectre (чктыре машины).
В итоге с начала года, по итогам января-апреля в России реализовали 234 новых люксовых автомобиля, что на 21% превышает результат аналогичного периода прошлого года.
Автомобили на дороге - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2026
В России обновят требования к установке систем безопасности в автомобили
15:55
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯRolls-RoyceLamborghiniAston Martin
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала