РСХБ выдал зерновой отрасли 71,3 миллиарда рублей за четыре месяца
2026-05-21T12:24+0300
СИРИУС, 21 мая - ПРАЙМ. Россельхозбанк за четыре месяца 2026 года выдал зерновой отрасли 71,3 миллиарда рублей, сообщила руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Малика Шаматова на Всероссийском зерновом форуме. "За 2025 год вложения составили 348,1 миллиарда рублей. За четыре месяца 2026 года мы выдали зерновикам 71,3 миллиарда рублей", - сказала она. Шаматова отметила, что в общем объеме финансирования за прошлый год около 45%, или 155,4 миллиарда рублей, предоставлены экспортно ориентированным компаниям. По ее словам, в настоящее время приоритеты сохраняются, и за четыре месяца 2026 года выдачи экспортно ориентированным компаниям составили порядка 41% от совокупного показателя, то есть 28,9 миллиарда рублей.
