ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за операциями по внесению наличных - 21.05.2026, ПРАЙМ
ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за операциями по внесению наличных
ЦБ РФ рекомендует банкам усилить контроль за операциями по внесению крупных сумм наличных, возможными целями которых является отмывание средств, сообщает... | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T12:43+0300
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. ЦБ РФ рекомендует банкам усилить контроль за операциями по внесению крупных сумм наличных, возможными целями которых является отмывание средств, сообщает регулятор. &quot;Банк России рекомендует кредитным организациям повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денежных средств, возможными целями которых являются легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели&quot;, - говорится в сообщении.Банкам предложено ежедневно анализировать операции клиентов, обращая особое внимание на характерные признаки, сформулированные для операций как физических лиц, так и клиентов – юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), отмечает ЦБ. При этом сообщается, что такие меры не коснутся клиентов – физических лиц, в отношении которых кредитная организация располагает документально подтвержденной информацией о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения денежных средств и иного имущества. "Предлагаемые Банком России подходы соответствуют Рекомендациям ФАТФ, в которых особое внимание уделяется вопросам установления сведений об источниках происхождения денежных средств при реализации процедур надлежащей проверки клиентов", - указывает регулятор.
12:43 21.05.2026
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2026
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
