https://1prime.ru/20260521/banki-870099554.html

ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за операциями по внесению наличных

ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за операциями по внесению наличных - 21.05.2026, ПРАЙМ

ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за операциями по внесению наличных

ЦБ РФ рекомендует банкам усилить контроль за операциями по внесению крупных сумм наличных, возможными целями которых является отмывание средств, сообщает... | 21.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-21T12:43+0300

2026-05-21T12:43+0300

2026-05-21T12:43+0300

экономика

банки

финансы

россия

рф

фатф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859874004_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_138097f2d9c00efca4ef5360545b2c00.jpg

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. ЦБ РФ рекомендует банкам усилить контроль за операциями по внесению крупных сумм наличных, возможными целями которых является отмывание средств, сообщает регулятор. "Банк России рекомендует кредитным организациям повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денежных средств, возможными целями которых являются легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели", - говорится в сообщении.Банкам предложено ежедневно анализировать операции клиентов, обращая особое внимание на характерные признаки, сформулированные для операций как физических лиц, так и клиентов – юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), отмечает ЦБ. При этом сообщается, что такие меры не коснутся клиентов – физических лиц, в отношении которых кредитная организация располагает документально подтвержденной информацией о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения денежных средств и иного имущества. "Предлагаемые Банком России подходы соответствуют Рекомендациям ФАТФ, в которых особое внимание уделяется вопросам установления сведений об источниках происхождения денежных средств при реализации процедур надлежащей проверки клиентов", - указывает регулятор.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, россия, рф, фатф