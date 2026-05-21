ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за операциями по внесению наличных
2026-05-21T12:43+0300
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. ЦБ РФ рекомендует банкам усилить контроль за операциями по внесению крупных сумм наличных, возможными целями которых является отмывание средств, сообщает регулятор. "Банк России рекомендует кредитным организациям повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денежных средств, возможными целями которых являются легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели", - говорится в сообщении.Банкам предложено ежедневно анализировать операции клиентов, обращая особое внимание на характерные признаки, сформулированные для операций как физических лиц, так и клиентов – юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), отмечает ЦБ. При этом сообщается, что такие меры не коснутся клиентов – физических лиц, в отношении которых кредитная организация располагает документально подтвержденной информацией о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения денежных средств и иного имущества. "Предлагаемые Банком России подходы соответствуют Рекомендациям ФАТФ, в которых особое внимание уделяется вопросам установления сведений об источниках происхождения денежных средств при реализации процедур надлежащей проверки клиентов", - указывает регулятор.
