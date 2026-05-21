На Западе запаниковали из-за катастрофы на границе России - 21.05.2026, ПРАЙМ
На Западе запаниковали из-за катастрофы на границе России
07:29 21.05.2026 (обновлено: 07:30 21.05.2026)
 
На Западе запаниковали из-за катастрофы на границе России

Меркурис: в странах Прибалтики началась паника из-за украинских БПЛА

МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Британский военный аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-канале сообщил, что инциденты с украинскими беспилотниками вызвали панику в странах Балтии.

"В Прибалтике атмосфера, как я ее вижу, паники, замешательства и хаоса по поводу того, что происходит", — отметил он.

Меркурис подчеркнул, что в Эстонии стараются дистанцироваться от действий Литвы, тогда как Финляндия, несмотря на стремление сохранять безусловную поддержку Украины, сталкивается с трудностями в объяснении этих событий. В Латвии же, по словам аналитика, наблюдается острый политический кризис.

"Министр обороны уволен, правительство развалилось. Там полное непонимание относительного того, что делать", — пояснил он.

Меркурис также прокомментировал недавний призыв Литвы к НАТО о возможности атаки на Калининград, заявив, что Вильнюс явно ищет конфронтации с Россией.

"Все говорит о том, что они ожидают или даже хотят вооруженного столкновения как результат передвижений этих дронов", — заключил аналитик.
В вторник "возможная угроза воздушному пространству" объявлялась в Латвии, в небо поднимались истребители НАТО. В тот же день Минобороны Эстонии сообщило, что румынский истребитель сбил беспилотник ВСУ над территорией страны. После этого Таллин заявил Киеву, что не давал разрешения использовать свое воздушное пространство. Украина в ответ признала принадлежность аппарата и, как утверждается, принесла извинения.
Служба внешней разведки России 19 мая сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам страны. Украина собирается запускать беспилотники с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета.
С конца марта дроны не раз залетали на территорию Латвии, Литвы и Эстонии. Москва сделала Прибалтийским странам специальное предупреждение.
 
