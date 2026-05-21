"Это крайне важно". На Западе удивились шагу Британии в отношении России

Частичное ослабление Британией антироссийских санкций свидетельствует об их неэффективности, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире... | 21.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Частичное ослабление Британией антироссийских санкций свидетельствует об их неэффективности, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала."Очень важный шаг был предпринят британцами. Они, вероятно, были самыми жесткими среди западных стран в вопросе санкций. <…> Они были одними из главных сторонников заморозки российских активов. Британцы <…> теперь оказались вынуждены смягчить эти ограничения", — отметил он.Как считает аналитик, аналогичные решения со стороны Евросоюза — лишь вопрос времени.Во вторник Великобритания на неопределенный срок разрешила импорт дизеля и керосина, изготовленных из российской нефти в третьих странах.В понедельник США также оформили новую 30-дневную лицензию на морские поставки российской нефти. Решение касается топлива, уже загруженного на танкеры.Мировые цены на топливо начали расти после старта американо-израильской операции против Ирана, повлекшей блокировку Ормузского пролива — важнейшего маршрута поставок нефти и СПГ из арабских государств.В российском посольстве в Лондоне ранее заявляли, что сложившаяся ситуация нанесет экономике Великобритании и Европы еще более серьезный ущерб из-за введенных ими ограничений против Москвы. В частности, стоимость энергии там выросла в два-три раза по сравнению с периодом до санкций, а энергетический кризис, по подсчетам экспертов, уже обошелся им в 1,8 триллиона долларов. В дипмиссии отдельно подчеркивали, что эти оценки были сделаны еще до начала конфликта на Ближнем Востоке.

