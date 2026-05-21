Последствия конфликта на Ближнем Востоке затормозят рост экономики Германии
Последствия конфликта на Ближнем Востоке затормозят рост немецкой экономики в текущем квартале, считает центральный банк Германии (Бундесбанк). | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T23:57+0300
БЕРЛИН, 21 мая - ПРАЙМ. Последствия конфликта на Ближнем Востоке затормозят рост немецкой экономики в текущем квартале, считает центральный банк Германии (Бундесбанк). "В связи с последствиями войны на Ближнем Востоке немецкая экономика, вероятно, будет стагнировать во втором квартале", - говорится в ежемесячном отчете ЦБ ФРГ. В то же время, согласно прогнозу немецкого ЦБ, в ближайшие месяцы уровень инфляции останется высоким. При этом ЦБ отмечает, что перспективы для инфляции в Германии зависят от того, как будут развиваться события вокруг Ирана. Ранее Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) сообщило, что годовая инфляция в Германии по итогам апреля, согласно окончательной оценке, ускорилась до 2,9% с 2,7% месяцем ранее. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив.
