В Минэнерго рассказали о развитии энергетики в Дагестане
2026-05-21T21:01+0300
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Вопросы развития энергетического комплекса Дагестана находятся на особом контроле правительства и полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), сообщили в Минэнерго РФ. Как указывается, замминистра энергетики Петр Конюшенко в ходе рабочей поездки в Дагестан провел совещание по вопросам организации энергосбытовой деятельности в регионе и заседание штаба по развитию электросетевого комплекса региона и обеспечению надежного энергоснабжения потребителей. "Вопросы развития энергетического комплекса Дагестана находятся на особом контроле правительства РФ и полномочного представителя президента РФ в СКФО. Реализуемые меры направлены на повышение надежности электроснабжения и качества обслуживания потребителей", - говорится в сообщении. Кроме того, рассмотрены вопросы прохождения летнего периода максимальных нагрузок, реализации программ ремонта и модернизации электросетевой инфраструктуры, а также меры по сокращению аварийности и снижению потерь электроэнергии. За счет привлечения средств правительства РФ реализуется программа повышения надежности электросетевого комплекса Дагестана на общую сумму более 7,7 миллиарда рублей. "С 2025 года было введено в эксплуатацию шесть новых подстанций 110 кВ и несколько линий электропередачи. Еще по семи объектам работы планируется завершить до конца года. Также в 2026 году планируется дополнительно приобрести 31 единицу автоспецтехники и восемь единиц РИСЭ (резервный источник снабжения электроэнергией - ред.)", - добавляется в сообщении. В Минэнерго РФ подчеркнули, что в части восстановления энергообъектов Дагестана после паводков, произошедших в конце апреля-начале марта 2026 года, ситуация находилась на постоянном контроле министерства. Особое внимание уделялось обеспечению надежной работы объектов электросетевого комплекса, готовности аварийно-восстановительных бригад и оперативному взаимодействию с региональными органами власти. "Минэнерго России держит вопросы обеспечения бесперебойного и качественного энергоснабжения жителей и предприятий Республики Дагестан на особом контроле. Работа будет продолжена при непосредственном взаимодействии с представителями региональной власти и энергетических компаний", - отметил Конюшенко.
