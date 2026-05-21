ФНС стала жестче взыскивать долги с компаний, пишут "Известия"

2026-05-21T08:32+0300

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) при взыскании долгов с компаний все чаще стала не только блокировать счета, но и фактически замораживать имущество, пишет газета "Известия". "ФНС начала жестче взыскивать долги с бизнеса: компаниям все чаще не только блокируют счета, но и фактически замораживают имущество - запрещают продавать, закладывать или переоформлять активы без согласия инспекции", - говорится в материале. В письме ФНС, которое есть в распоряжении газеты, говорится, что под ограничения могут попасть не только недвижимость, машины или финансы, но и нематериальные активы - товарные знаки, программы, патенты, базы данных и даже права требования к контрагентам. "В пресс-службе ФНС "Известиям" сообщили, что обеспечительные меры и требования к третьим лицам принимаются на основе данных системы комплексного управления и администрирования долгом (СКУАД). Она анализирует риск-профиль налогоплательщика и выявляет признаки возможных нарушений, после чего инспектор подтверждает их в ходе проверки", - добавляется в материале. В свою очередь, в ФНС отметили, что служба рассчитывает на взыскание долгов еще до банкротства компаний, а благодаря установления единого налогового счета и автоматизации процедур количество должников сократилось вдвое, пишет издание.

