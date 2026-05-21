Правительство утвердило план по повышению безопасности дорожного движения
2026-05-21T15:25+0300
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Правительство России утвердило план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и перспективу до 2036 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Правительство разработало и утвердило план мероприятий по реализации Стратегии, направленной на повышение безопасности на дорогах до 2030 года и на перспективу до 2036", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг. Он отметил, что в плане мероприятий особое внимание будет уделено расширению опорной сети и модернизации нужной инфраструктуры. "В первую очередь речь идет о строительстве обходов населенных пунктов, чтобы разгрузить города от транзитного транспорта и оптимизировать логистические маршруты", - рассказал премьер. "Также речь пойдет об увеличении количества полос автомобильных дорог, возведении развязок, надземных пешеходных переходов, в том числе через железнодорожные пути, чтобы снизить аварийность и повысить надежность доставки пассажиров и грузов", - добавил Мишустин.
