Правительство утвердило план по повышению безопасности дорожного движения - 21.05.2026, ПРАЙМ
Правительство утвердило план по повышению безопасности дорожного движения
Правительство России утвердило план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и перспективу до 2036... | 21.05.2026, ПРАЙМ
15:25 21.05.2026
 
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Правительство России утвердило план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и перспективу до 2036 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство разработало и утвердило план мероприятий по реализации Стратегии, направленной на повышение безопасности на дорогах до 2030 года и на перспективу до 2036", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.
Он отметил, что в плане мероприятий особое внимание будет уделено расширению опорной сети и модернизации нужной инфраструктуры.
"В первую очередь речь идет о строительстве обходов населенных пунктов, чтобы разгрузить города от транзитного транспорта и оптимизировать логистические маршруты", - рассказал премьер.
"Также речь пойдет об увеличении количества полос автомобильных дорог, возведении развязок, надземных пешеходных переходов, в том числе через железнодорожные пути, чтобы снизить аварийность и повысить надежность доставки пассажиров и грузов", - добавил Мишустин.
 
