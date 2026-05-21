https://1prime.ru/20260521/dorogi-870105832.html

Правительство утвердило план по повышению безопасности дорожного движения

Правительство утвердило план по повышению безопасности дорожного движения - 21.05.2026, ПРАЙМ

Правительство утвердило план по повышению безопасности дорожного движения

Правительство России утвердило план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и перспективу до 2036... | 21.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-21T15:25+0300

2026-05-21T15:25+0300

2026-05-21T15:25+0300

экономика

бизнес

россия

михаил мишустин

дорожное строительство

дорожное хозяйство

правительство рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/11/860815835_0:0:2555:1438_1920x0_80_0_0_70c35158728fa4fa7456a93b376bc0ac.jpg

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Правительство России утвердило план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и перспективу до 2036 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Правительство разработало и утвердило план мероприятий по реализации Стратегии, направленной на повышение безопасности на дорогах до 2030 года и на перспективу до 2036", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг. Он отметил, что в плане мероприятий особое внимание будет уделено расширению опорной сети и модернизации нужной инфраструктуры. "В первую очередь речь идет о строительстве обходов населенных пунктов, чтобы разгрузить города от транзитного транспорта и оптимизировать логистические маршруты", - рассказал премьер. "Также речь пойдет об увеличении количества полос автомобильных дорог, возведении развязок, надземных пешеходных переходов, в том числе через железнодорожные пути, чтобы снизить аварийность и повысить надежность доставки пассажиров и грузов", - добавил Мишустин.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, михаил мишустин, дорожное строительство, дорожное хозяйство, правительство рф