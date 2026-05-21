https://1prime.ru/20260521/dorogi-870106521.html
В России планируют снижать аварийность на дорогах, строя тоннели и эстакады
В России планируют снижать аварийность на дорогах, строя тоннели и эстакады - 21.05.2026, ПРАЙМ
В России планируют снижать аварийность на дорогах, строя тоннели и эстакады
В России планируют снижать аварийность на дорогах за счет строительства новых тоннелей или надземных эстакад на пересечении автодорог и железнодорожных путей,... | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T15:37+0300
2026-05-21T15:37+0300
2026-05-21T15:37+0300
бизнес
россия
дорожное строительство
недвижимость
правительство рф
минтранс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/76374/42/763744249_0:156:3003:1845_1920x0_80_0_0_e7f88ee319ad0c319480ff09b26f5b01.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. В России планируют снижать аварийность на дорогах за счет строительства новых тоннелей или надземных эстакад на пересечении автодорог и железнодорожных путей, сообщил кабмин. Правительство утвердило план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и перспективу до 2036 года. "...в 2027 году Минтранс должен разработать проект федерального закона, согласно которому пересечение железнодорожных путей и автомобильных дорог I–III категорий должно быть исключительно разноуровневым. Это предполагает строительство новых тоннелей или надземных эстакад", - говорится в сообщении кабмина. "Еще один способ снижения аварийности – создание путепроводов в местах пересечения автомагистралей с железнодорожными путями. В 2026–2030 годах намечено построить 13 таких путепроводов, а в 2031–2036 годах – еще шесть", - пишет правительство.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76374/42/763744249_168:0:2835:2000_1920x0_80_0_0_9f41de3ecb585bbdf199d8fdfb040318.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, дорожное строительство, недвижимость, правительство рф, минтранс рф
Бизнес, РОССИЯ, дорожное строительство, Недвижимость, Правительство РФ, Минтранс РФ
В России планируют снижать аварийность на дорогах, строя тоннели и эстакады
Минтранс планирует снижать аварийность на дорогах в РФ с помощью новых тоннелей и эстакад