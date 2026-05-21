В России планируют снижать аварийность на дорогах, строя тоннели и эстакады - 21.05.2026, ПРАЙМ
В России планируют снижать аварийность на дорогах, строя тоннели и эстакады
бизнес
россия
дорожное строительство
недвижимость
правительство рф
минтранс рф
15:37 21.05.2026
 
Минтранс планирует снижать аварийность на дорогах в РФ с помощью новых тоннелей и эстакад

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. В России планируют снижать аварийность на дорогах за счет строительства новых тоннелей или надземных эстакад на пересечении автодорог и железнодорожных путей, сообщил кабмин.
Правительство утвердило план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и перспективу до 2036 года.
"...в 2027 году Минтранс должен разработать проект федерального закона, согласно которому пересечение железнодорожных путей и автомобильных дорог I–III категорий должно быть исключительно разноуровневым. Это предполагает строительство новых тоннелей или надземных эстакад", - говорится в сообщении кабмина.
"Еще один способ снижения аварийности – создание путепроводов в местах пересечения автомагистралей с железнодорожными путями. В 2026–2030 годах намечено построить 13 таких путепроводов, а в 2031–2036 годах – еще шесть", - пишет правительство.
 
