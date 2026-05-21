В России планируют снижать аварийность на дорогах, строя тоннели и эстакады

В России планируют снижать аварийность на дорогах, строя тоннели и эстакады

2026-05-21T15:37+0300

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. В России планируют снижать аварийность на дорогах за счет строительства новых тоннелей или надземных эстакад на пересечении автодорог и железнодорожных путей, сообщил кабмин. Правительство утвердило план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и перспективу до 2036 года. "...в 2027 году Минтранс должен разработать проект федерального закона, согласно которому пересечение железнодорожных путей и автомобильных дорог I–III категорий должно быть исключительно разноуровневым. Это предполагает строительство новых тоннелей или надземных эстакад", - говорится в сообщении кабмина. "Еще один способ снижения аварийности – создание путепроводов в местах пересечения автомагистралей с железнодорожными путями. В 2026–2030 годах намечено построить 13 таких путепроводов, а в 2031–2036 годах – еще шесть", - пишет правительство.

