"Под прицелом". Предупреждение России вызвало тревогу на Западе

В странах Балтии усиливается обеспокоенность после сообщения Службы внешней разведки России о подготовке Украиной атак с их территории, заявил британский... | 21.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-21T23:27+0300

МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. В странах Балтии усиливается обеспокоенность после сообщения Службы внешней разведки России о подготовке Украиной атак с их территории, заявил британский журналист и политолог Финиан Каннингем в статье для Strategic Culture."Россия на этой неделе предупредила, что располагает координатами пусковых площадок в Латвии и других странах Прибалтики и готова нанести удары по этим целям. Вероятно, это объясняет, почему эстонцы решили сбить дрон, летевший в сторону России. <…> Это позволяет предположить, что лица, принимающие решения в Таллинне, осознали, что стране грозит опасность быть пойманной с поличным при совершении акта войны против Москвы", — говорится в публикации.По мнению политолога, антироссийская линия властей стран Балтии подталкивает их к более тесному взаимодействию с Киевом, однако подобные шаги вызывают серьезные стратегические противоречия. Распад правящей коалиции в Латвии на прошлой неделе лишь подтвердил наличие этого раскола, отметил Каннингем."Политический кризис в Риге показывает, что внутри страны существуют серьезные опасения: взаимодействие с Украиной при атаках на Россию ставит их под угрозу российского ответного удара", — заключил он.Во вторник Служба внешней разведки России сообщила, что командование ВСУ готовит серию новых террористических ударов по тыловым регионам России. По данным ведомства, Украина намерена запускать беспилотники с территории прибалтийских государств, чтобы сократить время их подлета.Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сообщение СВР России о подготовке Украиной атак с территории Прибалтики "совершенно неприемлемым".Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проблема попадания беспилотников на территорию России из прибалтийских стран существует, а необходимую реакцию Москвы сейчас формулируют военные.Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя сообщил, что Москва ответит на любые попытки атак БПЛА по ее территории.

