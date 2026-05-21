https://1prime.ru/20260521/egipet-870116891.html
Делегация Египта примет участие в деловой программе ПМЭФ-2026
Делегация Египта примет участие в деловой программе ПМЭФ-2026 - 21.05.2026, ПРАЙМ
Делегация Египта примет участие в деловой программе ПМЭФ-2026
Делегация Египта планирует принять участие в деловой программе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), говорится в сообщении фонда... | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T21:26+0300
2026-05-21T21:26+0300
2026-05-21T21:26+0300
экономика
мировая экономика
египет
москва
рф
росконгресс
аэс "эль-дабаа"
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/09/867308481_0:325:3063:2048_1920x0_80_0_0_be377cdca9535e9dae1b0f74072aabb1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - ПРАЙМ. Делегация Египта планирует принять участие в деловой программе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), говорится в сообщении фонда "Росконгресс". В Москве состоялась встреча советника президента РФ Антона Кобякова с послом Египта в РФ Хамди Шаабаном Абдельхалимом Мохамедом. Стороны обсудили развитие российско-египетского сотрудничества, участие египетской стороны в ключевых международных мероприятиях в России, а также подготовку к третьему саммиту "Россия – Африка". "Россию и Египет связывают прочные, проверенные временем отношения, основанные на принципах уважения суверенитета, взаимного учета интересов и стратегического партнерства. Сегодня, когда международный диалог становится особенно востребованным, крупные международные мероприятия играют важную роль как площадки для открытого и содержательного обсуждения вопросов глобальной повестки", – отметил Кобяков, слова которого приводятся в сообщении. По его словам, российская сторона высоко ценит активное участие египетских партнеров в форумах и инициативах, организуемых фондом "Росконгресс", и рассчитывает на дальнейшее расширение взаимодействия по линии бизнеса, гуманитарных связей. В ходе встречи отмечалось развитие торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Особое внимание стороны уделили реализации крупных совместных проектов, включая строительство АЭС "Эль-Дабаа", развитие российской промышленной зоны в Египте, а также сотрудничество в сфере энергетики, продовольственной безопасности, туризма и подготовки кадров. "Стороны обсудили участие египетской делегации в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет 3–6 июня 2026 года в Санкт-Петербурге. Было отмечено, что состав делегации в настоящее время формируется", - отмечается в сообщении. Египет уже имеет успешный опыт участия в ПМЭФ в статусе страны-гостя в 2022 году, что придало дополнительный импульс развитию двусторонних деловых и гуманитарных связей. Также уделялось внимание перспективам расширения участия представителей египетского бизнеса в мероприятиях фонда "Росконгресс" и укреплению прямых контактов между деловыми кругами двух стран. "Отношения между Египтом и Россией носят характер подлинного стратегического партнерства и охватывают широкий спектр направлений – от энергетики и промышленности до туризма, образования и продовольственной безопасности. Россия остается одним из ключевых партнеров Египта, и мы заинтересованы в дальнейшем укреплении сотрудничества по всем направлениям", – отметил посол, слова которого приводятся в сообщении. На встрече обсуждался вопрос подготовки третьего саммита "Россия – Африка" и экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка", которые состоятся в Москве в октябре 2026 года. Стороны также обсудили участие египетских представителей в других международных мероприятиях, включая международный туристический форум "Путешествуй!", Восточный экономический форум, Форум объединенных культур и Российскую энергетическую неделю. Особо отмечена заинтересованность египетской стороны в участии в Форуме объединенных культур: министр культуры Египта выразила готовность приехать на форум в Санкт-Петербург. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
https://1prime.ru/20260518/nomer-870006101.html
египет
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/09/867308481_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_97d5411a855c348d63127bc025d7ceaf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, египет, москва, рф, росконгресс, аэс "эль-дабаа"
Экономика, Мировая экономика, ЕГИПЕТ, МОСКВА, РФ, Росконгресс, АЭС "Эль-Дабаа"
Делегация Египта примет участие в деловой программе ПМЭФ-2026
Фонд "Росконгресс": делегация Египта планирует принять участие в деловой программе ПМЭФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - ПРАЙМ. Делегация Египта планирует принять участие в деловой программе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), говорится в сообщении фонда "Росконгресс".
В Москве
состоялась встреча советника президента РФ
Антона Кобякова с послом Египта
в РФ Хамди Шаабаном Абдельхалимом Мохамедом. Стороны обсудили развитие российско-египетского сотрудничества, участие египетской стороны в ключевых международных мероприятиях в России, а также подготовку к третьему саммиту "Россия – Африка".
"Россию и Египет связывают прочные, проверенные временем отношения, основанные на принципах уважения суверенитета, взаимного учета интересов и стратегического партнерства. Сегодня, когда международный диалог становится особенно востребованным, крупные международные мероприятия играют важную роль как площадки для открытого и содержательного обсуждения вопросов глобальной повестки", – отметил Кобяков, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, российская сторона высоко ценит активное участие египетских партнеров в форумах и инициативах, организуемых фондом "Росконгресс
", и рассчитывает на дальнейшее расширение взаимодействия по линии бизнеса, гуманитарных связей.
В ходе встречи отмечалось развитие торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Особое внимание стороны уделили реализации крупных совместных проектов, включая строительство АЭС "Эль-Дабаа
", развитие российской промышленной зоны в Египте, а также сотрудничество в сфере энергетики, продовольственной безопасности, туризма и подготовки кадров.
"Стороны обсудили участие египетской делегации в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет 3–6 июня 2026 года в Санкт-Петербурге
. Было отмечено, что состав делегации в настоящее время формируется", - отмечается в сообщении.
Египет уже имеет успешный опыт участия в ПМЭФ в статусе страны-гостя в 2022 году, что придало дополнительный импульс развитию двусторонних деловых и гуманитарных связей.
Также уделялось внимание перспективам расширения участия представителей египетского бизнеса в мероприятиях фонда "Росконгресс" и укреплению прямых контактов между деловыми кругами двух стран.
"Отношения между Египтом и Россией носят характер подлинного стратегического партнерства и охватывают широкий спектр направлений – от энергетики и промышленности до туризма, образования и продовольственной безопасности. Россия остается одним из ключевых партнеров Египта, и мы заинтересованы в дальнейшем укреплении сотрудничества по всем направлениям", – отметил посол, слова которого приводятся в сообщении.
На встрече обсуждался вопрос подготовки третьего саммита "Россия – Африка" и экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка", которые состоятся в Москве в октябре 2026 года.
Стороны также обсудили участие египетских представителей в других международных мероприятиях, включая международный туристический форум "Путешествуй!", Восточный экономический форум, Форум объединенных культур и Российскую энергетическую неделю. Особо отмечена заинтересованность египетской стороны в участии в Форуме объединенных культур: министр культуры Египта выразила готовность приехать на форум в Санкт-Петербург.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Назван самый дорогой номер для размещения на ПМЭФ