Делегация Египта примет участие в деловой программе ПМЭФ-2026

2026-05-21T21:26+0300

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - ПРАЙМ. Делегация Египта планирует принять участие в деловой программе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), говорится в сообщении фонда "Росконгресс". В Москве состоялась встреча советника президента РФ Антона Кобякова с послом Египта в РФ Хамди Шаабаном Абдельхалимом Мохамедом. Стороны обсудили развитие российско-египетского сотрудничества, участие египетской стороны в ключевых международных мероприятиях в России, а также подготовку к третьему саммиту "Россия – Африка". "Россию и Египет связывают прочные, проверенные временем отношения, основанные на принципах уважения суверенитета, взаимного учета интересов и стратегического партнерства. Сегодня, когда международный диалог становится особенно востребованным, крупные международные мероприятия играют важную роль как площадки для открытого и содержательного обсуждения вопросов глобальной повестки", – отметил Кобяков, слова которого приводятся в сообщении. По его словам, российская сторона высоко ценит активное участие египетских партнеров в форумах и инициативах, организуемых фондом "Росконгресс", и рассчитывает на дальнейшее расширение взаимодействия по линии бизнеса, гуманитарных связей. В ходе встречи отмечалось развитие торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Особое внимание стороны уделили реализации крупных совместных проектов, включая строительство АЭС "Эль-Дабаа", развитие российской промышленной зоны в Египте, а также сотрудничество в сфере энергетики, продовольственной безопасности, туризма и подготовки кадров. "Стороны обсудили участие египетской делегации в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет 3–6 июня 2026 года в Санкт-Петербурге. Было отмечено, что состав делегации в настоящее время формируется", - отмечается в сообщении. Египет уже имеет успешный опыт участия в ПМЭФ в статусе страны-гостя в 2022 году, что придало дополнительный импульс развитию двусторонних деловых и гуманитарных связей. Также уделялось внимание перспективам расширения участия представителей египетского бизнеса в мероприятиях фонда "Росконгресс" и укреплению прямых контактов между деловыми кругами двух стран. "Отношения между Египтом и Россией носят характер подлинного стратегического партнерства и охватывают широкий спектр направлений – от энергетики и промышленности до туризма, образования и продовольственной безопасности. Россия остается одним из ключевых партнеров Египта, и мы заинтересованы в дальнейшем укреплении сотрудничества по всем направлениям", – отметил посол, слова которого приводятся в сообщении. На встрече обсуждался вопрос подготовки третьего саммита "Россия – Африка" и экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка", которые состоятся в Москве в октябре 2026 года. Стороны также обсудили участие египетских представителей в других международных мероприятиях, включая международный туристический форум "Путешествуй!", Восточный экономический форум, Форум объединенных культур и Российскую энергетическую неделю. Особо отмечена заинтересованность египетской стороны в участии в Форуме объединенных культур: министр культуры Египта выразила готовность приехать на форум в Санкт-Петербург. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.

мировая экономика, египет, москва, рф, росконгресс, аэс "эль-дабаа"