Эксперт оценила запасы импактных алмазов в Сибири

2026-05-21T03:18+0300

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Россия располагает ресурсом, аналогов которому сегодня фактически нет в мире, - импактными алмазами, образованными от удара метеорита, рассказала РИА Новости заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко. "Россия располагает ресурсом, аналогов которому сегодня фактически нет в мире, - запасами импактных алмазов Попигайского кратера в Красноярском крае... По данным Государственного баланса запасов РФ, только два оцененных участка Попигайского кратера - Скальное и Ударное - содержат около 268 миллиардов карат импактных алмазов по состоянию на 2025 год", - сказала она. Левашенко отметила, что этот объем уже в 126 раз превышает текущие совокупные запасы традиционных природных кимберлитовых россыпных алмазов страны. Импактные алмазы образуются в результате падения метеорита на Землю. Крупнейшее в мире месторождение подобных кристаллов находится в Попигайском кратере в Сибири, который возник около 35 миллионов лет назад. В отличие от кимберлитовых алмазов эти камни, как правило, небольшого размера, непрозрачны и имеют дефекты. При этом они обладают уникальными свойствами, например, высокой абразивностью и стойкостью к высоким температурам. Международный день космоса ежегодно отмечается 21 мая.

