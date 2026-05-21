Эксперт оценила запасы импактных алмазов в Сибири
2026-05-21T03:18+0300
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Россия располагает ресурсом, аналогов которому сегодня фактически нет в мире, - импактными алмазами, образованными от удара метеорита, рассказала РИА Новости заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.
"Россия располагает ресурсом, аналогов которому сегодня фактически нет в мире, - запасами импактных алмазов Попигайского кратера в Красноярском крае... По данным Государственного баланса запасов РФ, только два оцененных участка Попигайского кратера - Скальное и Ударное - содержат около 268 миллиардов карат импактных алмазов по состоянию на 2025 год", - сказала она.
Левашенко отметила, что этот объем уже в 126 раз превышает текущие совокупные запасы традиционных природных кимберлитовых россыпных алмазов страны.
Импактные алмазы образуются в результате падения метеорита на Землю. Крупнейшее в мире месторождение подобных кристаллов находится в Попигайском кратере в Сибири, который возник около 35 миллионов лет назад.
В отличие от кимберлитовых алмазов эти камни, как правило, небольшого размера, непрозрачны и имеют дефекты. При этом они обладают уникальными свойствами, например, высокой абразивностью и стойкостью к высоким температурам.
Международный день космоса ежегодно отмечается 21 мая.
Эксперт Левашенко: Россия располагает уникальными импактными алмазами
