Глава Энергодара сообщил о перебоях с электричеством
2026-05-21T08:30+0300
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - ПРАЙМ. Повреждения за пределами города-спутника Запорожской АЭС Энергодара привели к перебоям с электричеством в городе, критическая инфраструктура запитана от резервных источников, сообщил глава города Максим Пухов. "Повреждения за пределам города. Энергетики развернули работы. По срокам восстановления пока сказать точно невозможно. Критическая инфраструктура работает на резервных источниках электроснабжения", - написал Пухов в своем Telegram-канале. По его словам, работы по восстановлению энергоснабжения Энергодара ведутся.
