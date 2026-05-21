Энергодар оказался полностью обесточен из-за ударов ВСУ - 21.05.2026, ПРАЙМ
Энергодар оказался полностью обесточен из-за ударов ВСУ
Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар полностью обесточен с полуночи из-за ударов ВСУ по энергетике региона, сообщил РИА Новости глава города Максим Пухов. | 21.05.2026, ПРАЙМ
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - ПРАЙМ. Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар полностью обесточен с полуночи из-за ударов ВСУ по энергетике региона, сообщил РИА Новости глава города Максим Пухов. Ранее мэр сообщал, что повреждения за пределами города привели к перебоям с электричеством в Энергодаре, критическая инфраструктура запитана от резервных источников. "Город полностью обесточен с полуночи в результате вражеских ударов по энергетике региона", - сказал Пухов. По его словам, восстановительные работы продолжаются. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Глава Энергодара Пухов: город полностью обесточен с полуночи из-за ударов ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - ПРАЙМ. Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар полностью обесточен с полуночи из-за ударов ВСУ по энергетике региона, сообщил РИА Новости глава города Максим Пухов.
Ранее мэр сообщал, что повреждения за пределами города привели к перебоям с электричеством в Энергодаре, критическая инфраструктура запитана от резервных источников.
"Город полностью обесточен с полуночи в результате вражеских ударов по энергетике региона", - сказал Пухов.
По его словам, восстановительные работы продолжаются.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
 
