Украинские войска заминировали автомобильную дорогу, ведущую в Энергодар

Украинские войска заминировали одну из автомобильных дорог, ведущих в Энергодар и используемых для снабжения Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба станции.

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - ПРАЙМ. Украинские войска заминировали одну из автомобильных дорог, ведущих в Энергодар и используемых для снабжения Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба станции. "Вооруженные силы Украины заминировали одну из автомобильных дорог, ведущих в Энергодар и используемых для снабжения города и Запорожской АЭС. По данному маршруту ежедневно передвигаются жители, в том числе сотрудники станции, проживающие в ближайших населенных пунктах и следующие на работу", - говорится в сообщении, опубликованном в канале станции на платформе "Макс".По данным станции, в результате происшествия никто не пострадал. "На месте работают профильные специалисты, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности и обследования территории", - говорится в сообщении.

