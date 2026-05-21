https://1prime.ru/20260521/energodar-870103469.html
Украинские войска заминировали автомобильную дорогу, ведущую в Энергодар
Украинские войска заминировали автомобильную дорогу, ведущую в Энергодар - 21.05.2026, ПРАЙМ
Украинские войска заминировали автомобильную дорогу, ведущую в Энергодар
Украинские войска заминировали одну из автомобильных дорог, ведущих в Энергодар и используемых для снабжения Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба станции. | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T14:13+0300
2026-05-21T14:13+0300
2026-05-21T14:13+0300
происшествия
энергодар
украина
запорожская аэс
всу
запорожская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/04/865194971_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_f613b1600e5dbbee896081e532941c7e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - ПРАЙМ. Украинские войска заминировали одну из автомобильных дорог, ведущих в Энергодар и используемых для снабжения Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба станции. "Вооруженные силы Украины заминировали одну из автомобильных дорог, ведущих в Энергодар и используемых для снабжения города и Запорожской АЭС. По данному маршруту ежедневно передвигаются жители, в том числе сотрудники станции, проживающие в ближайших населенных пунктах и следующие на работу", - говорится в сообщении, опубликованном в канале станции на платформе "Макс".По данным станции, в результате происшествия никто не пострадал. "На месте работают профильные специалисты, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности и обследования территории", - говорится в сообщении.
энергодар
украина
запорожская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/04/865194971_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_73064146a6c2161314f3afeb06495f4c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, украина, запорожская аэс, всу, запорожская область
Происшествия, Энергодар, УКРАИНА, Запорожская АЭС, ВСУ, Запорожская область
Украинские войска заминировали автомобильную дорогу, ведущую в Энергодар
ВСУ заминировали дорогу, ведущую в Энергодар и используемую для снабжения ЗАЭС