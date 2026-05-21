"Это катастрофа!" В Киеве возмутились из-за нового плана Мерца по Украине
2026-05-21T23:29+0300
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Украинский историк Марта Гавришко в соцсети X резко раскритиковала предложение канцлера Германии Фридриха Мерца предоставить Киеву статус "ассоциированного члена" Европейского союза."То есть Владимир Зеленский и дальше будет получать деньги и оружие, а ЕС за счет жизней украинцев будет пытаться стратегически ослабить Россию. Выигрышная ситуация для коррумпированных элит, но катастрофа для простых трудящихся", — отметила она.В четверг канцлер Германии Фридрих Мерц предложил распространить на Украину обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС, предоставив ей статус "ассоциированного члена" объединения.Ранее Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза принять Украину в состав объединения уже в 2027 году. При этом западные лидеры неоднократно обращали внимание на несоответствие украинского законодательства европейским нормам и подчеркивали, что одним из ключевых условий рассмотрения членства остается масштабное реформирование. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны Евросоюза пока не готовы назвать сроки вступления Украины в блок.
Историк Гавришко раскритиковала идею Мерца об особом статусе Украины в ЕС