"Ее трясет": в ЕС рассказали о бешенстве фон дер Ляйен после заявления СВР

"Ее трясет": в ЕС рассказали о бешенстве фон дер Ляйен после заявления СВР

МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Нервозная реакция Урсулы фон дер Ляйен на заявление Службы внешней разведки России о том, что Украина планирует использовать Прибалтику для атак, раскрывает ее беспокойство перед истиной, считает кипрский журналист Алекс Христофору в своем YouTube-канале."Почему факты о запусках украинских БПЛА с территории стран Прибалтики привели фон дер Ляйен в такое бешенство? В чем Россия не права? Почему ее так трясет?", — поинтересовался он.Журналист утверждает, что обвинения в адрес России в распространении ложной информации кажутся циничными, поскольку Брюссель, вероятно, осведомлён о реальных точках запуска дронов."Она с искусной дипломатичностью высказывается: мол, Украина никогда не планировала вредить Эстонии и даже принесла извинения. Это откровенная ложь, с которой Европейскому союзу ещё предстоит разобраться", — прокомментировал эксперт.Во вторник Служба внешней разведки (СВР) сообщила о подготовке ВСУ к организации новых террористических атак на российские тыловые области. Украина планирует запускать дроны из прибалтийских стран, чтобы сократить время подлета.Вчера Урсула фон дер Ляйен назвала заявление СВР России о подготовке Украиной атак с территории Прибалтики "абсолютно недопустимым".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что проблема угрозы дронов с территорий Прибалтики существует, и военные вырабатывают соответствующие меры. Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Россия ответит на все попытки атак беспилотников по своей территории.

