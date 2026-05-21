Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ее трясет": в ЕС рассказали о бешенстве фон дер Ляйен после заявления СВР - 21.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260521/evropa-870087658.html
"Ее трясет": в ЕС рассказали о бешенстве фон дер Ляйен после заявления СВР
"Ее трясет": в ЕС рассказали о бешенстве фон дер Ляйен после заявления СВР - 21.05.2026, ПРАЙМ
"Ее трясет": в ЕС рассказали о бешенстве фон дер Ляйен после заявления СВР
Нервозная реакция Урсулы фон дер Ляйен на заявление Службы внешней разведки России о том, что Украина планирует использовать Прибалтику для атак, раскрывает ее... | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T06:02+0300
2026-05-21T06:02+0300
россия
общество
украина
прибалтика
брюссель
урсула фон дер ляйен
дмитрий песков
василий небензя
всу
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864504107_683:433:2518:1465_1920x0_80_0_0_439b5083c22c89ef4b05a7859ffeb04a.jpg
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Нервозная реакция Урсулы фон дер Ляйен на заявление Службы внешней разведки России о том, что Украина планирует использовать Прибалтику для атак, раскрывает ее беспокойство перед истиной, считает кипрский журналист Алекс Христофору в своем YouTube-канале."Почему факты о запусках украинских БПЛА с территории стран Прибалтики привели фон дер Ляйен в такое бешенство? В чем Россия не права? Почему ее так трясет?", — поинтересовался он.Журналист утверждает, что обвинения в адрес России в распространении ложной информации кажутся циничными, поскольку Брюссель, вероятно, осведомлён о реальных точках запуска дронов."Она с искусной дипломатичностью высказывается: мол, Украина никогда не планировала вредить Эстонии и даже принесла извинения. Это откровенная ложь, с которой Европейскому союзу ещё предстоит разобраться", — прокомментировал эксперт.Во вторник Служба внешней разведки (СВР) сообщила о подготовке ВСУ к организации новых террористических атак на российские тыловые области. Украина планирует запускать дроны из прибалтийских стран, чтобы сократить время подлета.Вчера Урсула фон дер Ляйен назвала заявление СВР России о подготовке Украиной атак с территории Прибалтики "абсолютно недопустимым".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что проблема угрозы дронов с территорий Прибалтики существует, и военные вырабатывают соответствующие меры. Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Россия ответит на все попытки атак беспилотников по своей территории.
https://1prime.ru/20260414/orban-869143611.html
https://1prime.ru/20260319/dmitriev-868459899.html
https://1prime.ru/20250913/frantsiya-862224188.html
украина
прибалтика
брюссель
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864504107_821:428:2302:1539_1920x0_80_0_0_e37f4122ae94f3f12004909306abb547.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , украина, прибалтика, брюссель, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков, василий небензя, всу, оон, мировая экономика
РОССИЯ, Общество , УКРАИНА, Прибалтика, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Дмитрий Песков, Василий Небензя, ВСУ, ООН, Мировая экономика
06:02 21.05.2026
 
"Ее трясет": в ЕС рассказали о бешенстве фон дер Ляйен после заявления СВР

Христофору: реакция фон дер Ляйен на заявление СВР говорит о ее страхе перед правдой

© AP Photo / Virginia MayoПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2026
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Нервозная реакция Урсулы фон дер Ляйен на заявление Службы внешней разведки России о том, что Украина планирует использовать Прибалтику для атак, раскрывает ее беспокойство перед истиной, считает кипрский журналист Алекс Христофору в своем YouTube-канале.

"Почему факты о запусках украинских БПЛА с территории стран Прибалтики привели фон дер Ляйен в такое бешенство? В чем Россия не права? Почему ее так трясет?", — поинтересовался он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2026
"Шах и мат Урсуле": на Западе рассказали о подлянке Орбана для Евросоюза
14 апреля, 07:28
Журналист утверждает, что обвинения в адрес России в распространении ложной информации кажутся циничными, поскольку Брюссель, вероятно, осведомлён о реальных точках запуска дронов.

"Она с искусной дипломатичностью высказывается: мол, Украина никогда не планировала вредить Эстонии и даже принесла извинения. Это откровенная ложь, с которой Европейскому союзу ещё предстоит разобраться", — прокомментировал эксперт.

Во вторник Служба внешней разведки (СВР) сообщила о подготовке ВСУ к организации новых террористических атак на российские тыловые области. Украина планирует запускать дроны из прибалтийских стран, чтобы сократить время подлета.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2026
Для Урсулы фон дер Ляйен "наступает зима", заявил Дмитриев
19 марта, 18:44
Вчера Урсула фон дер Ляйен назвала заявление СВР России о подготовке Украиной атак с территории Прибалтики "абсолютно недопустимым".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что проблема угрозы дронов с территорий Прибалтики существует, и военные вырабатывают соответствующие меры.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Россия ответит на все попытки атак беспилотников по своей территории.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
Во Франции раскритиковали речь Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте
13 сентября 2025, 07:38
 
РОССИЯОбществоУКРАИНАПрибалтикаБрюссельУрсула фон дер ЛяйенДмитрий ПесковВасилий НебензяВСУООНМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала