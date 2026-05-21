"Ее трясет": в ЕС рассказали о бешенстве фон дер Ляйен после заявления СВР
Христофору: реакция фон дер Ляйен на заявление СВР говорит о ее страхе перед правдой
© AP Photo / Virginia MayoПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Нервозная реакция Урсулы фон дер Ляйен на заявление Службы внешней разведки России о том, что Украина планирует использовать Прибалтику для атак, раскрывает ее беспокойство перед истиной, считает кипрский журналист Алекс Христофору в своем YouTube-канале.
"Почему факты о запусках украинских БПЛА с территории стран Прибалтики привели фон дер Ляйен в такое бешенство? В чем Россия не права? Почему ее так трясет?", — поинтересовался он.
"Почему факты о запусках украинских БПЛА с территории стран Прибалтики привели фон дер Ляйен в такое бешенство? В чем Россия не права? Почему ее так трясет?", — поинтересовался он.
Журналист утверждает, что обвинения в адрес России в распространении ложной информации кажутся циничными, поскольку Брюссель, вероятно, осведомлён о реальных точках запуска дронов.
"Она с искусной дипломатичностью высказывается: мол, Украина никогда не планировала вредить Эстонии и даже принесла извинения. Это откровенная ложь, с которой Европейскому союзу ещё предстоит разобраться", — прокомментировал эксперт.
Во вторник Служба внешней разведки (СВР) сообщила о подготовке ВСУ к организации новых террористических атак на российские тыловые области. Украина планирует запускать дроны из прибалтийских стран, чтобы сократить время подлета.
"Она с искусной дипломатичностью высказывается: мол, Украина никогда не планировала вредить Эстонии и даже принесла извинения. Это откровенная ложь, с которой Европейскому союзу ещё предстоит разобраться", — прокомментировал эксперт.
Во вторник Служба внешней разведки (СВР) сообщила о подготовке ВСУ к организации новых террористических атак на российские тыловые области. Украина планирует запускать дроны из прибалтийских стран, чтобы сократить время подлета.
Вчера Урсула фон дер Ляйен назвала заявление СВР России о подготовке Украиной атак с территории Прибалтики "абсолютно недопустимым".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что проблема угрозы дронов с территорий Прибалтики существует, и военные вырабатывают соответствующие меры.
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Россия ответит на все попытки атак беспилотников по своей территории.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что проблема угрозы дронов с территорий Прибалтики существует, и военные вырабатывают соответствующие меры.
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Россия ответит на все попытки атак беспилотников по своей территории.