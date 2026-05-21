Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
FT опубликовала рейтинг лучших европейских работодателей года - 21.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260521/evropa-870097511.html
FT опубликовала рейтинг лучших европейских работодателей года
FT опубликовала рейтинг лучших европейских работодателей года - 21.05.2026, ПРАЙМ
FT опубликовала рейтинг лучших европейских работодателей года
Financial Times опубликовала рейтинг лучших европейских работодателей этого года, основанный на опросе сотрудников - наиболее довольными оказались работающие в... | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T11:58+0300
2026-05-21T11:58+0300
европа
германия
франция
financial times
microsoft
airbus
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75741/07/757410705_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_358f2e019c0179e0e80b7422cbb4e3c9.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Financial Times опубликовала рейтинг лучших европейских работодателей этого года, основанный на опросе сотрудников - наиболее довольными оказались работающие в сфере информационных технологий, программного обеспечения и интернета, а в призовую тройку вошли Microsoft, а также Airbus, сообщает газета. "Financial Times и ее партнер Statista публикуют рейтинг 1000 компаний - лучших работодателей Европы, составленный на основе опроса сотрудников", - пишет газета. Работников попросили высказать свое мнение о текущем работодателе по таким факторам, как условия труда, заработная плата, возможности для развития и имидж компании. Для участия в исследовании компании должны были иметь не менее 500 сотрудников в Европе и демонстрировать значительное международное присутствие на континенте. Первое место в рейтинге досталось шведской строительной компании Skanska (100 баллов). Вторые и третьи места заняли Microsoft и Airbus с 99,85 и 97,78 баллами соответственно. На четвертой строчке рейтинга расположилась французская оборонная судостроительная корпорация Naval Group (97,12 балла). Пятерку лидеров замкнула Google (96,07 балла). По данным FT и Statista, доминирующим отраслевым сектором в этом году остаются информационные технологии. Второе и третье места заняли интернет и программное обеспечение и услуги соответственно, за ними последовали производство и переработка материалов, металлов и бумаги, а также розничная торговля. Германия стала страной, где чаще всего располагаются штаб-квартиры компаний из рейтинга. Так, европейских штаб-компаний в стране насчитывается 269. Далее следуют Франция (168) и Великобритания (137). Среди городов лидируют Лондон (70), Париж (53) и Дублин (34). Средний балл по всем респондентам для каждого конкретного работодателя рассчитывался сначала по странам. На следующем этапе все индивидуальные баллы работодателей на уровне стран объединялись в общий балл на уровне агрегированной корпоративной группы. Затем балл масштабировался от 0 до 100.
европа
германия
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75741/07/757410705_0:0:600:450_1920x0_80_0_0_4689296d85c41900f7d39b82197d160f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, германия, франция, financial times, microsoft, airbus
ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, Financial Times, Microsoft, Airbus
11:58 21.05.2026
 
FT опубликовала рейтинг лучших европейских работодателей года

FT: Microsoft и Airbus вошли в тройку лучших работодателей Европы в 2026 году

Флаги ЕС и европейских стран в Брюсселе
Флаги ЕС и европейских стран в Брюсселе
Флаги ЕС и европейских стран в Брюсселе. Архивное фото
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Financial Times опубликовала рейтинг лучших европейских работодателей этого года, основанный на опросе сотрудников - наиболее довольными оказались работающие в сфере информационных технологий, программного обеспечения и интернета, а в призовую тройку вошли Microsoft, а также Airbus, сообщает газета.
"Financial Times и ее партнер Statista публикуют рейтинг 1000 компаний - лучших работодателей Европы, составленный на основе опроса сотрудников", - пишет газета.
Работников попросили высказать свое мнение о текущем работодателе по таким факторам, как условия труда, заработная плата, возможности для развития и имидж компании. Для участия в исследовании компании должны были иметь не менее 500 сотрудников в Европе и демонстрировать значительное международное присутствие на континенте.
Первое место в рейтинге досталось шведской строительной компании Skanska (100 баллов). Вторые и третьи места заняли Microsoft и Airbus с 99,85 и 97,78 баллами соответственно.
На четвертой строчке рейтинга расположилась французская оборонная судостроительная корпорация Naval Group (97,12 балла). Пятерку лидеров замкнула Google (96,07 балла).
По данным FT и Statista, доминирующим отраслевым сектором в этом году остаются информационные технологии. Второе и третье места заняли интернет и программное обеспечение и услуги соответственно, за ними последовали производство и переработка материалов, металлов и бумаги, а также розничная торговля.
Германия стала страной, где чаще всего располагаются штаб-квартиры компаний из рейтинга. Так, европейских штаб-компаний в стране насчитывается 269. Далее следуют Франция (168) и Великобритания (137). Среди городов лидируют Лондон (70), Париж (53) и Дублин (34).
Средний балл по всем респондентам для каждого конкретного работодателя рассчитывался сначала по странам. На следующем этапе все индивидуальные баллы работодателей на уровне стран объединялись в общий балл на уровне агрегированной корпоративной группы. Затем балл масштабировался от 0 до 100.
 
ЕВРОПАГЕРМАНИЯФРАНЦИЯFinancial TimesMicrosoftAirbus
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала