FT опубликовала рейтинг лучших европейских работодателей года

FT: Microsoft и Airbus вошли в тройку лучших работодателей Европы в 2026 году
Флаги ЕС и европейских стран в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Financial Times опубликовала рейтинг лучших европейских работодателей этого года, основанный на опросе сотрудников - наиболее довольными оказались работающие в сфере информационных технологий, программного обеспечения и интернета, а в призовую тройку вошли Microsoft, а также Airbus, сообщает газета.
"Financial Times и ее партнер Statista публикуют рейтинг 1000 компаний - лучших работодателей Европы, составленный на основе опроса сотрудников", - пишет газета.
Работников попросили высказать свое мнение о текущем работодателе по таким факторам, как условия труда, заработная плата, возможности для развития и имидж компании. Для участия в исследовании компании должны были иметь не менее 500 сотрудников в Европе и демонстрировать значительное международное присутствие на континенте.
На четвертой строчке рейтинга расположилась французская оборонная судостроительная корпорация Naval Group (97,12 балла). Пятерку лидеров замкнула Google (96,07 балла).
По данным FT и Statista, доминирующим отраслевым сектором в этом году остаются информационные технологии. Второе и третье места заняли интернет и программное обеспечение и услуги соответственно, за ними последовали производство и переработка материалов, металлов и бумаги, а также розничная торговля.
Германия стала страной, где чаще всего располагаются штаб-квартиры компаний из рейтинга. Так, европейских штаб-компаний в стране насчитывается 269. Далее следуют Франция (168) и Великобритания (137). Среди городов лидируют Лондон (70), Париж (53) и Дублин (34).
Средний балл по всем респондентам для каждого конкретного работодателя рассчитывался сначала по странам. На следующем этапе все индивидуальные баллы работодателей на уровне стран объединялись в общий балл на уровне агрегированной корпоративной группы. Затем балл масштабировался от 0 до 100.