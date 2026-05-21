FT опубликовала рейтинг лучших европейских работодателей года

2026-05-21T11:58+0300

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Financial Times опубликовала рейтинг лучших европейских работодателей этого года, основанный на опросе сотрудников - наиболее довольными оказались работающие в сфере информационных технологий, программного обеспечения и интернета, а в призовую тройку вошли Microsoft, а также Airbus, сообщает газета. "Financial Times и ее партнер Statista публикуют рейтинг 1000 компаний - лучших работодателей Европы, составленный на основе опроса сотрудников", - пишет газета. Работников попросили высказать свое мнение о текущем работодателе по таким факторам, как условия труда, заработная плата, возможности для развития и имидж компании. Для участия в исследовании компании должны были иметь не менее 500 сотрудников в Европе и демонстрировать значительное международное присутствие на континенте. Первое место в рейтинге досталось шведской строительной компании Skanska (100 баллов). Вторые и третьи места заняли Microsoft и Airbus с 99,85 и 97,78 баллами соответственно. На четвертой строчке рейтинга расположилась французская оборонная судостроительная корпорация Naval Group (97,12 балла). Пятерку лидеров замкнула Google (96,07 балла). По данным FT и Statista, доминирующим отраслевым сектором в этом году остаются информационные технологии. Второе и третье места заняли интернет и программное обеспечение и услуги соответственно, за ними последовали производство и переработка материалов, металлов и бумаги, а также розничная торговля. Германия стала страной, где чаще всего располагаются штаб-квартиры компаний из рейтинга. Так, европейских штаб-компаний в стране насчитывается 269. Далее следуют Франция (168) и Великобритания (137). Среди городов лидируют Лондон (70), Париж (53) и Дублин (34). Средний балл по всем респондентам для каждого конкретного работодателя рассчитывался сначала по странам. На следующем этапе все индивидуальные баллы работодателей на уровне стран объединялись в общий балл на уровне агрегированной корпоративной группы. Затем балл масштабировался от 0 до 100.

