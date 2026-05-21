Евросоюз не может запретить другим странам покупать российские углеводороды

Евросоюз не может запретить другим странам покупать российские углеводороды, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России... | 21.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Евросоюз не может запретить другим странам покупать российские углеводороды, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. "Сейчас они отказались от покупки российских углеводородов. У них есть определенный план, что по нефти, что по газу. Но это не мешает нам торговать с другими странами. Какая разница, если Евросоюз запретил? Страна Глобального Юга, мирового большинства, если она хочет покупать российские углеводороды, она это делает. Вы можете запретить странам ЕС покупать, а другим странам вы же не можете запретить. Они суверенные, сами принимают решение", - сказал дипломат. Евросоюз 23 апреля объявил о новом, двадцатом пакете санкций против России, расширив ограничения в энергетическом секторе, включая добычу, переработку и транспортировку нефти, а также уже анонсировал работу над 21-м пакетом антироссийских санкций. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.

