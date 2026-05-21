Еврокомиссар спрогнозировал замедление экономического роста в ЕС

2026-05-21T13:12+0300

БРЮССЕЛЬ, 21 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия прогнозирует замедление экономического роста в ЕС до 1,1% в 2026 году, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, представляя весенний экономический прогноз ЕК. "В целом прогнозируемый рост ВВП ЕС составляет 1,1% в 2026 году, а затем немного увеличится в 2027 году до 1,4%", - сказал он. По его словам, "прогнозы роста для еврозоны также пересмотрены в сторону понижения: до 0,9% в 2026 году и 1,2% - в 2027 году".

