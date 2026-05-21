Еврокомиссар спрогнозировал рост госдолга ЕС в 2027 году

2026-05-21T13:34+0300

БРЮССЕЛЬ, 21 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия на фоне энергетического кризиса и снижения роста ВВП прогнозирует рост госдолга ЕС с 82,8% ВВП в 2025 году до 85,3% в 2027 году, сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. "Государственный долг ЕС, как ожидается, вырастет с 82,8% ВВП в прошлом году до 85,3% в 2027 году", - сообщил он, представляя весенний экономический прогноз Еврокмиссии. По его словам, прогнозируется также, что средний дефицит бюджета ЕС вырастет с 3,1% ВВП в 2025 году до 3,5% в 2026 году и до 3,6% в 2027 году.

