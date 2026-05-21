Еврокомиссар спрогнозировал рост госдолга ЕС в 2027 году - 21.05.2026, ПРАЙМ
Еврокомиссар спрогнозировал рост госдолга ЕС в 2027 году
Еврокомиссар спрогнозировал рост госдолга ЕС в 2027 году
2026-05-21T13:34+0300
2026-05-21T13:48+0300
13:34 21.05.2026 (обновлено: 13:48 21.05.2026)
 
Еврокомиссар спрогнозировал рост госдолга ЕС в 2027 году

Домбровскис: госдолг ЕС вырастет с 82,8% до 85,3% ВВП в 2027 году

Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия на фоне энергетического кризиса и снижения роста ВВП прогнозирует рост госдолга ЕС с 82,8% ВВП в 2025 году до 85,3% в 2027 году, сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
"Государственный долг ЕС, как ожидается, вырастет с 82,8% ВВП в прошлом году до 85,3% в 2027 году", - сообщил он, представляя весенний экономический прогноз Еврокмиссии.
По его словам, прогнозируется также, что средний дефицит бюджета ЕС вырастет с 3,1% ВВП в 2025 году до 3,5% в 2026 году и до 3,6% в 2027 году.
 
