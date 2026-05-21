ФАС признала "Кавминкурортресурсы" нарушившими закон о конкуренции
2026-05-21T11:48+0300
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала АО "Кавминкурортресурсы" нарушившим Закон о защите конкуренции за включение в договор с санаторием положения об оплате неиспользованной воды, сообщила служба. "Служба установила нарушение Закона о защите конкуренции в действиях крупнейшего недропользователя эколого‑курортного региона Кавказских Минеральных Вод", - говорится в сообщении. "Ранее АО "Кавминкурортресурсы" (АО "КМКР") включило в проект договора поставки минеральной воды на 2025 год с НП Санаторий "Зори Ставрополья" положение, которое обязывало контрагента оплачивать невыбранную в течение календарного месяца периода поставки воду", - поясняется там. ФАС выдала компании предупреждение, но, поскольку оно не было исполнено, антимонопольная служба возбудила дело. По результатам его рассмотрения ФАС приняла решение о признании организации нарушившей антимонопольное законодательство и выдала предписание об устранении нарушения. Как уточнили в службе, "Кавминкурортресурсы" должно будет прекратить злоупотребление доминирующим положением и заключить договор поставки с санаторием "Зори Ставрополья", исключив из него положение об оплате невыбранной воды. ФАС также рассмотрит вопрос о привлечении компании к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ.
