https://1prime.ru/20260521/fas-870096948.html

ФАС признала "Кавминкурортресурсы" нарушившими закон о конкуренции

ФАС признала "Кавминкурортресурсы" нарушившими закон о конкуренции - 21.05.2026, ПРАЙМ

ФАС признала "Кавминкурортресурсы" нарушившими закон о конкуренции

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала АО "Кавминкурортресурсы" нарушившим Закон о защите конкуренции за включение в договор с санаторием... | 21.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-21T11:48+0300

2026-05-21T11:48+0300

2026-05-21T11:48+0300

бизнес

россия

фас рф

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75763/75/757637550_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_9579aa9639cee6b47760229580a5429d.jpg

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала АО "Кавминкурортресурсы" нарушившим Закон о защите конкуренции за включение в договор с санаторием положения об оплате неиспользованной воды, сообщила служба. "Служба установила нарушение Закона о защите конкуренции в действиях крупнейшего недропользователя эколого‑курортного региона Кавказских Минеральных Вод", - говорится в сообщении. "Ранее АО "Кавминкурортресурсы" (АО "КМКР") включило в проект договора поставки минеральной воды на 2025 год с НП Санаторий "Зори Ставрополья" положение, которое обязывало контрагента оплачивать невыбранную в течение календарного месяца периода поставки воду", - поясняется там. ФАС выдала компании предупреждение, но, поскольку оно не было исполнено, антимонопольная служба возбудила дело. По результатам его рассмотрения ФАС приняла решение о признании организации нарушившей антимонопольное законодательство и выдала предписание об устранении нарушения. Как уточнили в службе, "Кавминкурортресурсы" должно будет прекратить злоупотребление доминирующим положением и заключить договор поставки с санаторием "Зори Ставрополья", исключив из него положение об оплате невыбранной воды. ФАС также рассмотрит вопрос о привлечении компании к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, фас рф