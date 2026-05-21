Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС признала "Кавминкурортресурсы" нарушившими закон о конкуренции - 21.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260521/fas-870096948.html
ФАС признала "Кавминкурортресурсы" нарушившими закон о конкуренции
ФАС признала "Кавминкурортресурсы" нарушившими закон о конкуренции - 21.05.2026, ПРАЙМ
ФАС признала "Кавминкурортресурсы" нарушившими закон о конкуренции
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала АО "Кавминкурортресурсы" нарушившим Закон о защите конкуренции за включение в договор с санаторием... | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T11:48+0300
2026-05-21T11:48+0300
бизнес
россия
фас рф
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75763/75/757637550_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_9579aa9639cee6b47760229580a5429d.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала АО "Кавминкурортресурсы" нарушившим Закон о защите конкуренции за включение в договор с санаторием положения об оплате неиспользованной воды, сообщила служба. "Служба установила нарушение Закона о защите конкуренции в действиях крупнейшего недропользователя эколого‑курортного региона Кавказских Минеральных Вод", - говорится в сообщении. "Ранее АО "Кавминкурортресурсы" (АО "КМКР") включило в проект договора поставки минеральной воды на 2025 год с НП Санаторий "Зори Ставрополья" положение, которое обязывало контрагента оплачивать невыбранную в течение календарного месяца периода поставки воду", - поясняется там. ФАС выдала компании предупреждение, но, поскольку оно не было исполнено, антимонопольная служба возбудила дело. По результатам его рассмотрения ФАС приняла решение о признании организации нарушившей антимонопольное законодательство и выдала предписание об устранении нарушения. Как уточнили в службе, "Кавминкурортресурсы" должно будет прекратить злоупотребление доминирующим положением и заключить договор поставки с санаторием "Зори Ставрополья", исключив из него положение об оплате невыбранной воды. ФАС также рассмотрит вопрос о привлечении компании к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75763/75/757637550_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_91d97c305e254a86ba30341c5d1730ba.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, фас рф
Бизнес, РОССИЯ, ФАС РФ
11:48 21.05.2026
 
ФАС признала "Кавминкурортресурсы" нарушившими закон о конкуренции

ФАС нашла в действиях "Кавминкурортресурсов" нарушения закона о конкуренции

ФАС России
ФАС России
ФАС России. Архивное фото
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала АО "Кавминкурортресурсы" нарушившим Закон о защите конкуренции за включение в договор с санаторием положения об оплате неиспользованной воды, сообщила служба.
"Служба установила нарушение Закона о защите конкуренции в действиях крупнейшего недропользователя эколого‑курортного региона Кавказских Минеральных Вод", - говорится в сообщении.
"Ранее АО "Кавминкурортресурсы" (АО "КМКР") включило в проект договора поставки минеральной воды на 2025 год с НП Санаторий "Зори Ставрополья" положение, которое обязывало контрагента оплачивать невыбранную в течение календарного месяца периода поставки воду", - поясняется там.
ФАС выдала компании предупреждение, но, поскольку оно не было исполнено, антимонопольная служба возбудила дело. По результатам его рассмотрения ФАС приняла решение о признании организации нарушившей антимонопольное законодательство и выдала предписание об устранении нарушения.
Как уточнили в службе, "Кавминкурортресурсы" должно будет прекратить злоупотребление доминирующим положением и заключить договор поставки с санаторием "Зори Ставрополья", исключив из него положение об оплате невыбранной воды.
ФАС также рассмотрит вопрос о привлечении компании к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ.
 
БизнесРОССИЯФАС РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала