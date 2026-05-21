https://1prime.ru/20260521/frantsiya-870109252.html

Суд в Париже признал Airbus и Air France виновными в катастрофе A300

Суд в Париже признал Airbus и Air France виновными в катастрофе A300 - 21.05.2026, ПРАЙМ

Суд в Париже признал Airbus и Air France виновными в катастрофе A300

Апелляционный суд Парижа признал европейскую авиастроительную корпорацию Airbus и французскую авиакомпанию Air France виновными в авиационной катастрофе лайнера | 21.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-21T16:58+0300

2026-05-21T16:58+0300

2026-05-21T16:58+0300

происшествия

бизнес

париж

франция

бразилия

airbus

air france

https://cdnn.1prime.ru/img/76353/36/763533642_0:6:5185:2922_1920x0_80_0_0_d643ce58caf2104a38e5a093109b8b8f.jpg

ПАРИЖ, 21 мая - ПРАЙМ. Апелляционный суд Парижа признал европейскую авиастроительную корпорацию Airbus и французскую авиакомпанию Air France виновными в авиационной катастрофе лайнера Airbus A300, выполнявшего рейс Рио-де-Жанейро-Париж, которая произошла в 2009 году над Атлантикой, сообщает телеканал BFMTV. В ноябре 2025 года прокуратура Франции рекомендовала признать обе компании виновными в авиакатастрофе по статье "непредумышленное убийство". Ранее Airbus и Air France были оправданы по этим обвинениям в суде первой инстанции в 2023 году, хотя и признали свою гражданскую ответственность. "В четверг, 21 мая, апелляционный суд Парижа окончательно признал Air France и Airbus виновными (по статье - ред.) "непредумышленное убийство", почти ровно через 17 лет после авиакатастрофы (рейса Airbus A300 - ред.) Рио-де-Жанейро-Париж в ночь на 1 июня 2009 года", - говорится в сообщении. Инстанция признала Airbus и Air France виновными в несвоевременном информировании о технических неисправностях самолета и несоблюдении требований по обучению пилотов в подобных ситуациях. Суд обязал компании выплатить максимальную сумму штрафа, которая предусмотрена французским законодательством за непредумышленное убийство по неосторожности: обе компании будут обязаны выплатить по 225 тысяч евро, уточняет телеканал. По информации BFMTV, суд после изучения данных "черных ящиков" потерпевшего крушение самолета также признал, что причиной авиакатастрофы стало обледенение трубок Пито на большой высоте в сложной погодной зоне. Эта неисправность привела к отключению автопилота, затруднениям в осуществлении полета самолета и многочисленным срабатываниям сигнализации. В результате пилоты не смогли вернуть контроль над самолетом, который упал в океан через 4 минуты и 23 секунды. Лайнер Airbus A330, выполнявший рейс авиакомпании Air France AF447 из Рио-де-Жанейро в Париж, разбился 1 июня 2009 года над Атлантическим океаном. На его борту находились 228 человек, среди них 72 француза, 59 граждан Бразилии и один гражданин России. Все они погибли. Обломки лайнера были обнаружены только два года спустя на глубине 3900 метров.

https://1prime.ru/20260519/yakutiya-870034874.html

париж

франция

бразилия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, париж, франция, бразилия, airbus, air france