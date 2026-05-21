В Париже более 250 эвакуаторов провели акцию из-за роста цен на топливо
2026-05-21T17:05+0300
происшествия
бизнес
париж
ближний восток
франция
ПАРИЖ, 21 мая - ПРАЙМ. Водители более 250 эвакуаторов провели манифестацию на кольцевой автодороге Парижа, требуя от властей поддержки на фоне роста цен на топливо из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщило в четверг агентство Франс Пресс. "Более 250 эвакуаторов провели утром в четверг, 21 мая, операцию "улитка" (намеренно медленное движение по дороге - ред.) на парижской кольцевой дороге на направлению к министерству экономики и финансов, чтобы потребовать помощи в связи с повышением цен на топливо", - говорится в материале В акции было задействовано от 250 до 270 эвакуаторов, водители которых съехались в Париж из нескольких регионов Франции, передает Франс Пресс. Отмечается, что участвовавшие в манифестации машины сопровождала полиция. Манифестанты хотят добиться такой же поддержки, какая была предоставлена фермерам, рыбакам и представителям других отраслей, наиболее затронутых ростом цен на топливо, сообщает агентство. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
