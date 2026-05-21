ЕК повысила прогноз цен на газ в Европе на текущий год на 35,5 процента

Еврокомиссия повысила ожидаемую среднюю стоимость газа в Европе в текущем году сразу на 35,5%, а в 2027 году - на 22,8%, говорится в ее прогнозе.

2026-05-21T14:37+0300

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия повысила ожидаемую среднюю стоимость газа в Европе в текущем году сразу на 35,5%, а в 2027 году - на 22,8%, говорится в ее прогнозе. Так, в текущем году прогнозируется стоимость газа на уровне 42 евро за мегаватт-час (примерно 508 долларов за тысячу кубометров), а в следующем - 35,5 евро за мегаватт-час (около 430 долларов за тысячу кубов). Осенью ожидалось, что в текущем году газ в Европе будет стоить 31 евро за мегаватт-час, а в 2027 году - 28,9 евро. Прогнозы приводятся по газовым фьючерсам по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) с лондонской биржи ICE. В прошлом году средняя цена газа составила 36,4 евро (почти 425 долларов за тысячу кубометров). Еврокомиссия допускает, что дефицит на газовых рынках может сохраняться дольше, а влияние на Европу проявляется главным образом через рост мировых цен на сжиженный газ, учитывая обострение конкуренции с азиатскими покупателями. Сезонные факторы при этом усиливают это давление, так как за летним заполнением газовых хранилищ наступает высокий зимний спрос на отопление и генерацию электроэнергии при снижении производства энергии из возобновляемых источников, указывается в докладе.

