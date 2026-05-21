Российский газ намного дешевле поставляемого через Балтику, признал Мадьяр

2026-05-21T16:41+0300

ВАРШАВА, 21 мая - ПРАЙМ. Российский газ намного дешевле сжиженного природного газа (СПГ), поставляемого через Балтику, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в интервью изданию Rzeczpospolita. Он отметил, что планирует работать над диверсификацией закупок энергоносителей, уделяя особое внимание обеспечению безопасности поставок, но с учетом цен на сырье. "Между тем, сжиженный газ, который перекачивается через Балтийское море, через Польшу и Словакию, намного дороже, чем газ, импортируемый из Румынии, России или Австрии", - заявил Мадьяр. Говоря о предложении Польши воспользоваться возможностью закупать американский СПГ, Мадьяр заявил, что готов к переговорам по этому вопросу, однако их результат зависит не только от Варшавы. "Конечно, мы вступим в переговоры. И мы хотим работать вместе. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что сделает все возможное, чтобы снизить эту цену, чтобы сделать это предложение максимально конкурентоспособным. Но это зависит не только от Польши, но и от США, от рынков газа", - сказал премьер Венгрии. Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. Посол России в Венгрии Евгений Станиславов в ноябре заявил в интервью РИА Новости, что Россия не принуждает Венгрию к энергетическому сотрудничеству, действующие поставки газа по долгосрочным контрактам выгодны для венгерских потребителей. Бывший венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, нормальные люди не станут менять надежного поставщика на ненадежного.

