Российский газ намного дешевле поставляемого через Балтику, признал Мадьяр - 21.05.2026, ПРАЙМ
Энергетика
Российский газ намного дешевле поставляемого через Балтику, признал Мадьяр
Российский газ намного дешевле поставляемого через Балтику, признал Мадьяр
2026-05-21T16:41+0300
энергетика
газ
россия
венгрия
польша
балтийское море
дональд туск
виктор орбан
газпром
16:41 21.05.2026
 
Российский газ намного дешевле поставляемого через Балтику, признал Мадьяр

Премьер Венгрии Мадьяр: российский газ дешевле импортируемого через Балтику

ВАРШАВА, 21 мая - ПРАЙМ. Российский газ намного дешевле сжиженного природного газа (СПГ), поставляемого через Балтику, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в интервью изданию Rzeczpospolita.
Он отметил, что планирует работать над диверсификацией закупок энергоносителей, уделяя особое внимание обеспечению безопасности поставок, но с учетом цен на сырье.
"Между тем, сжиженный газ, который перекачивается через Балтийское море, через Польшу и Словакию, намного дороже, чем газ, импортируемый из Румынии, России или Австрии", - заявил Мадьяр.
Говоря о предложении Польши воспользоваться возможностью закупать американский СПГ, Мадьяр заявил, что готов к переговорам по этому вопросу, однако их результат зависит не только от Варшавы.
"Конечно, мы вступим в переговоры. И мы хотим работать вместе. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что сделает все возможное, чтобы снизить эту цену, чтобы сделать это предложение максимально конкурентоспособным. Но это зависит не только от Польши, но и от США, от рынков газа", - сказал премьер Венгрии.
Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет.
Посол России в Венгрии Евгений Станиславов в ноябре заявил в интервью РИА Новости, что Россия не принуждает Венгрию к энергетическому сотрудничеству, действующие поставки газа по долгосрочным контрактам выгодны для венгерских потребителей. Бывший венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, нормальные люди не станут менять надежного поставщика на ненадежного.
ЕК повысила прогноз цен на газ в Европе на текущий год на 35,5 процента
ЭнергетикаГазРОССИЯВЕНГРИЯПОЛЬШАБалтийское мореДональд ТускВиктор ОрбанГазпром
 
 
