Кремль не сомневается о выходе на конкретный результат по "Силе Сибири — 2"

2026-05-21T13:45+0300

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Москва не сомневается, что Россия и Китай выйдут на конкретный результат по "Силе Сибири 2" в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты задали Пескову вопрос о том, достигли ли Россия и Китай прогресса в завершении строительства газопровода "Сила Сибири 2". "Мы не сомневаемся, что уже в ближайшее время мы выйдем на конкретный результат", - сказал Песков журналистам. "Сила Сибири 2" - проект поставок газа с месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай. Как ожидается, контракт по проекту будет рассчитан на 30 лет.

