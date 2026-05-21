https://1prime.ru/20260521/gazoprovod-870102414.html
Кремль не сомневается о выходе на конкретный результат по "Силе Сибири — 2"
Кремль не сомневается о выходе на конкретный результат по "Силе Сибири — 2" - 21.05.2026, ПРАЙМ
Кремль не сомневается о выходе на конкретный результат по "Силе Сибири — 2"
Москва не сомневается, что Россия и Китай выйдут на конкретный результат по "Силе Сибири 2" в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T13:45+0300
2026-05-21T13:45+0300
2026-05-21T13:51+0300
энергетика
газ
россия
китай
москва
рф
дмитрий песков
газопровод "сила сибири"
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/04/841330410_0:209:4000:2459_1920x0_80_0_0_0273c35a2666e8c33ca6515cd3f3d00b.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Москва не сомневается, что Россия и Китай выйдут на конкретный результат по "Силе Сибири 2" в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты задали Пескову вопрос о том, достигли ли Россия и Китай прогресса в завершении строительства газопровода "Сила Сибири 2". "Мы не сомневаемся, что уже в ближайшее время мы выйдем на конкретный результат", - сказал Песков журналистам. "Сила Сибири 2" - проект поставок газа с месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай. Как ожидается, контракт по проекту будет рассчитан на 30 лет.
китай
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/04/841330410_222:0:3778:2667_1920x0_80_0_0_8750ba37ce838d423aa96cf98021fd5f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, россия, китай, москва, рф, дмитрий песков, газопровод "сила сибири"
Энергетика, Газ, РОССИЯ, КИТАЙ, МОСКВА, РФ, Дмитрий Песков, Газопровод "Сила Сибири"
Кремль не сомневается о выходе на конкретный результат по "Силе Сибири — 2"
Песков: Россия и КНР выйдут на конкретный результат по "Силе Сибири — 2" в ближайшее время