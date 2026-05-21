Кремль не сомневается о выходе на конкретный результат по "Силе Сибири — 2" - 21.05.2026, ПРАЙМ
Кремль не сомневается о выходе на конкретный результат по "Силе Сибири — 2"
Кремль не сомневается о выходе на конкретный результат по "Силе Сибири — 2"
2026-05-21T13:45+0300
2026-05-21T13:51+0300
13:45 21.05.2026 (обновлено: 13:51 21.05.2026)
 
Кремль не сомневается о выходе на конкретный результат по "Силе Сибири — 2"

Песков: Россия и КНР выйдут на конкретный результат по "Силе Сибири — 2" в ближайшее время

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Москва не сомневается, что Россия и Китай выйдут на конкретный результат по "Силе Сибири 2" в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты задали Пескову вопрос о том, достигли ли Россия и Китай прогресса в завершении строительства газопровода "Сила Сибири 2".
"Мы не сомневаемся, что уже в ближайшее время мы выйдем на конкретный результат", - сказал Песков журналистам.
"Сила Сибири 2" - проект поставок газа с месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай. Как ожидается, контракт по проекту будет рассчитан на 30 лет.
 
