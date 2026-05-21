Европейские ПХГ продолжают ставить антирекорды по закачке газа

2026-05-21T17:41+0300

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Европейские подземные хранилища (ПХГ) продолжили демонстрировать антирекорды по закачке газа, показав 18-19 мая минимальные уровни за всю историю, сообщил "Газпром". "Европа продолжила антирекордную серию по закачке газа в подземные хранилища. 18 и 19 мая, по данным Gas Infrastructure Europe, закачка газа в европейские ПХГ снизилась до минимального для этих суток уровня за всю историю наблюдений", - говорится в сообщении. Антирекордная серия продолжается с 12 мая с коротким перерывом лишь на один день (17 мая), отмечает "Газпром". При этом компания подчеркивает, что ценовая конъюнктура не способствует пополнению запасов: котировки на нидерландском хабе TTF с поставкой "на день вперед" и "на месяц вперед" остаются выше цен на зимние контракты. Дополнительное давление на рынок оказывают ремонтные работы на объектах газовой инфраструктуры, ограничивающие предложение газа в Европе. По состоянию на газовые сутки 19-20 мая уровень заполненности газовых хранилищ в Евросоюзе составляет 36,87%, что является минимумом с 2021 года.

