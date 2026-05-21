https://1prime.ru/20260521/germanija-870085172.html
Германия в марте нарастила импорт российской рыбы до 35 млн евро
Германия в марте нарастила импорт российской рыбы до 35 млн евро - 21.05.2026, ПРАЙМ
Германия в марте нарастила импорт российской рыбы до 35 млн евро
Германия в марте нарастила импорт российской рыбы до максимальной за почти 30 лет суммы - 35 миллионов евро, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T02:18+0300
2026-05-21T02:18+0300
2026-05-21T02:18+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
германия
италия
чехия
евростат
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870085172.jpg?1779319098
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Германия в марте нарастила импорт российской рыбы до максимальной за почти 30 лет суммы - 35 миллионов евро, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Так, немецкие компании ввезли рыбу из России на 35,1 миллиона евро против 32,4 миллиона в феврале. Сумма закупок увеличилась на 8% в месячном выражении. Согласно расчетам, импорт достиг максимальной суммы с декабря 1998 года.
Помимо Германии, закупки российской рыбы нарастила в марте и Италия - в 9 раз в месячном выражении, до 921,5 тысячи евро.
Также удвоили за месяц импорт Чехия и Эстония - до 508,1 тысячи евро и 543,8 тысячи евро соответственно.
В целом же в марте 27 стран Евросоюза в совокупности сократили на 6% в месячном выражении импорт российской рыбы - до 56,5 миллиона евро.
германия
италия
чехия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мировая экономика, германия, италия, чехия, евростат, ес
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ИТАЛИЯ, ЧЕХИЯ, Евростат, ЕС
Германия в марте нарастила импорт российской рыбы до 35 млн евро
Евростат: Германия в марте нарастила импорт российской рыбы до 35 млн евро
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Германия в марте нарастила импорт российской рыбы до максимальной за почти 30 лет суммы - 35 миллионов евро, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Так, немецкие компании ввезли рыбу из России на 35,1 миллиона евро против 32,4 миллиона в феврале. Сумма закупок увеличилась на 8% в месячном выражении. Согласно расчетам, импорт достиг максимальной суммы с декабря 1998 года.
Помимо Германии, закупки российской рыбы нарастила в марте и Италия - в 9 раз в месячном выражении, до 921,5 тысячи евро.
Также удвоили за месяц импорт Чехия и Эстония - до 508,1 тысячи евро и 543,8 тысячи евро соответственно.
В целом же в марте 27 стран Евросоюза в совокупности сократили на 6% в месячном выражении импорт российской рыбы - до 56,5 миллиона евро.