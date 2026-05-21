Германия в марте нарастила импорт российской рыбы до 35 млн евро

Германия в марте нарастила импорт российской рыбы до максимальной за почти 30 лет суммы - 35 миллионов евро, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Германия в марте нарастила импорт российской рыбы до максимальной за почти 30 лет суммы - 35 миллионов евро, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Так, немецкие компании ввезли рыбу из России на 35,1 миллиона евро против 32,4 миллиона в феврале. Сумма закупок увеличилась на 8% в месячном выражении. Согласно расчетам, импорт достиг максимальной суммы с декабря 1998 года. Помимо Германии, закупки российской рыбы нарастила в марте и Италия - в 9 раз в месячном выражении, до 921,5 тысячи евро. Также удвоили за месяц импорт Чехия и Эстония - до 508,1 тысячи евро и 543,8 тысячи евро соответственно. В целом же в марте 27 стран Евросоюза в совокупности сократили на 6% в месячном выражении импорт российской рыбы - до 56,5 миллиона евро.

