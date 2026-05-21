Глава РФПИ заявил о неизбежности энергетического кризиса в Британии и ЕС
2026-05-21T03:52+0300
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что энергетический кризис неизбежно обрушится на Великобританию и Евросоюз. Пользователь в соцсети Х назвал "политическим землетрясением" растущую численность немецкой правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). "Будет еще больше, поскольку цунами энергетического кризиса неизбежно обрушится на Великобританию и ЕС", - написал Дмитриев в ответ на публикацию пользователя. Ранее глава РФПИ заявил, что мир приближается к крупнейшему энергетическому кризису в истории и даже не отдает себе в этом отчета.
