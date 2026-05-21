Названы города с самыми высокими зарплатами - 21.05.2026, ПРАЙМ
Названы города с самыми высокими зарплатами - 21.05.2026, ПРАЙМ
Работодатели Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска чаще всего предлагают будущим сотрудникам зарплаты от 100 тысяч рублей, следует из результатов анализа рынка | 21.05.2026, ПРАЙМ
"Работа.ру": зарплаты от 100 тысяч рублей чаще всего предлагают в Москве и Петербурге

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Работодатели Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска чаще всего предлагают будущим сотрудникам зарплаты от 100 тысяч рублей, следует из результатов анализа рынка труда сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Самые высокие доли вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей отмечены в Москве. В Санкт-Петербурге лидирует транспортная отрасль (59,%), за ней следуют стажировки и работа для студентов (53%) и it, интернет и телекоммуникации (48%)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что зарплаты от 100 тысяч рублей в столице предлагают в сферах транспорта и логистики (64%), а также в строительстве и недвижимости (63%). Кроме того, такие зарплаты отмечены в производстве и агропромышленности (59%).
Высокие зарплатные предложения также зафиксированы в Красноярске для сотрудников из сферы строительства и недвижимости (55%), а также из сферы транспорта и логистики (54%). Омск вошел в число лидеров по транспортной сфере (52%) и стажировкам (50%).
Согласно результатам анализа, в Казани по зарплатам лидируют строительство (50%), транспорт и логистика (48%) и стажировки (45%). В Краснодаре лучшие показатели у строительства и недвижимости (41%) и транспортной сферы (38%). Доля высокооплачиваемых вакансий для студентов достигает 32%.
Сервисы "Работа.ру" и "СберПодбор" в процессе исследования проанализировали более 200 тысяч вакансий в первом квартале 2026 года.​
 
