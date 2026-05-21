https://1prime.ru/20260521/gosduma-870087037.html

В Госдуме предложили ввести отметку "разморожено" на ценниках

В Госдуме предложили ввести отметку "разморожено" на ценниках - 21.05.2026, ПРАЙМ

В Госдуме предложили ввести отметку "разморожено" на ценниках

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести на ценниках и упаковке охлажденной продукции отметку "разморожено", если товар ранее... | 21.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-21T05:01+0300

2026-05-21T05:01+0300

2026-05-21T05:01+0300

бизнес

экономика

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870087037.jpg?1779328888

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести на ценниках и упаковке охлажденной продукции отметку "разморожено", если товар ранее подвергался заморозке, соответствующее обращение к главе Минпромторга Антону Алиханову есть в распоряжении РИА Новости. "Предлагаю внести изменения в действующие требования к маркировке пищевой продукции (мяса, рыбы, икры, морепродуктов, полуфабрикатов и иных товаров, реализуемых в охлажденном виде после предварительной заморозки), установив обязательное указание информации о том, что товар ранее подвергался заморозке, с размещением на упаковке и ценниках пометки "разморожено" крупным и хорошо читаемым шрифтом", - говорится в документе. В обращении отмечается, что размороженная продукция имеет особенности, напрямую влияющие на ее потребительские свойства: после оттаивания она теряет часть влаги, ее вкусовые качества могут ухудшаться, а срок хранения - сокращаться, также такая продукция требует более строгого соблюдения условий хранения, а повторная заморозка в бытовых условиях может отрицательно сказаться на ее качестве и безопасности. "В настоящее время требования к маркировке пищевой продукции... предусматривают обязанность предоставления достоверной информации о товаре", - заявил Чернышов. Однако действующие нормы не содержат требований об обязательном визуальном выделении информации о предыдущей заморозке продукции, в том числе к размеру шрифта и контрастности, подчеркнул парламентарий. "В реальности она может быть нанесена мелким шрифтом и теряться среди других сведений на упаковке, не бросаясь в глаза покупателю", - объяснил Чернышов. По мнению вице-спикера, реализация данной меры позволит потребителям делать осознанный выбор при покупке продуктов питания, исключить случаи введения граждан в заблуждение относительно свойств продукции, а также создаст единые и прозрачные правила донесения данных о товарах покупателям для всех участников рынка. "Введение обязательной и визуально заметной маркировки будет способствовать снижению недобросовестных практик в сфере торговли и повышению доверия граждан к информации о реализуемой пищевой продукции", - заключил Чернышов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия