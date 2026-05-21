На "Госуслугах" рассказали о самозапрете на звонки из-за рубежа

2026-05-21T06:07+0300

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Россияне смогут устанавливать на "Госуслугах" самозапрет на звонки из-за рубежа либо на все входящие вызовы, либо только на звонки с незнакомых номеров, поделился мнением с РИА Новости гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Ранее в среду вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в рамках ЦИПР-2026 заявил журналистам, что россияне смогут самостоятельно блокировать вызовы из-за рубежа на "Госуслугах". Такая функция добавлена во второй пакет мер по защите граждан от кибермошенников. "Человек сам определяет, пойдет он на это или не пойдет он на это. То есть, по большому счету, если там будет самозапрет, то тогда, скорее всего, весь иностранный голосовой трафик будет блокироваться. Даже если этот телефон есть в записной книжке", - сказал Кусков. Он отметил, что может быть второй вариант с выбором контактов: если в записной книжке будет номер телефона, то такие звонки блокироваться не будут. Кусков пояснил, что самозапрет позволит защититься от мошенников, которые звонят с неизвестных номеров из других стран. В первоначальной версии второго пакета мер по противодействию мошенникам предлагалось устанавливать запрет на подобные вызовы по умолчанию, но с возможностью снять его на тех же "Госуслугах".

