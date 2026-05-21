Авианосная ударная группа ВС США вошла в Карибское море
2026-05-21T00:02+0300
МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Авианосная ударная группа ВС США вошла в Карибское море, сообщило Южное командование США.
"Добро пожаловать в Карибский бассейн, авианосная ударная группа Nimitz!" - сказано в сообщении в соцсети X.
Отмечается, что в группу входят авианосец класса Nimitz, эсминец Gridley и вспомогательное судно Patuxent.
"Nimitz доказал свою боевую мощь по всему миру, обеспечивая стабильность и защищая демократию от Тайваньского пролива до Персидского залива", - сказано в публикации.
В среду США выдвинули обвинения против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро и других лиц в сговоре с целью убийства американцев. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что обвинения против Кастро лишены правовых оснований, а их цель – оправдать военную агрессию против острова.
В марте из документов Пентагона стало известно, что срок службы старейшего авианосца ВМС США USS Nimitz продлен на десять месяцев.
Бизнес, Экономика, США, Карибское море, Тайваньский пролив, Рауль Кастро
