Авианосная ударная группа ВС США вошла в Карибское море, сообщило Южное командование США. | 21.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-21T00:02+0300

МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Авианосная ударная группа ВС США вошла в Карибское море, сообщило Южное командование США. "Добро пожаловать в Карибский бассейн, авианосная ударная группа Nimitz!" - сказано в сообщении в соцсети X. Отмечается, что в группу входят авианосец класса Nimitz, эсминец Gridley и вспомогательное судно Patuxent. "Nimitz доказал свою боевую мощь по всему миру, обеспечивая стабильность и защищая демократию от Тайваньского пролива до Персидского залива", - сказано в публикации. В среду США выдвинули обвинения против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро и других лиц в сговоре с целью убийства американцев. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что обвинения против Кастро лишены правовых оснований, а их цель – оправдать военную агрессию против острова. В марте из документов Пентагона стало известно, что срок службы старейшего авианосца ВМС США USS Nimitz продлен на десять месяцев.

