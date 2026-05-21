Грузия в апреле на четверть увеличила импорт российской водки
2026-05-21T06:47+0300
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Грузия в апреле более чем на четверть в годовом выражении увеличила импорт российской водки - почти до 600 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным грузинской статслужбы.
Так, в апреле Тбилиси ввез из Москвы водку на 584 тысячи долларов против 461 тысячи в аналогичном периоде годом ранее. Таким образом, сумма импорта выросла на 26,7% в годовом выражении.
По итогам апреля Россия сохранила статус крупнейшего поставщика водки на грузинский рынок. В тройку главных экспортеров вошли также Латвия с поставками на 310,1 тысячи долларов и Украина (244,4 тысячи долларов).
