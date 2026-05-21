ЕК ухудшила прогноз по инфляции в ЕС в 2026 году

2026-05-21T13:30+0300

БРЮССЕЛЬ, 21 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия ухудшила прогноз по инфляции в ЕС в 2026 году на 1% - до 3,1% в 2026 году, в 2027 снизится до 2,3%, сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, представивший в четверг весенний экономический прогноз Еврокомиссии. "В целом, прогнозируется, что общая инфляция в ЕС достигнет 3,1% в этом году, а затем снизится до 2,4% в следующем году. Ожидается, что инфляция в еврозоне будет развиваться по аналогичному сценарию, достигнув 3,0% в этом году, а затем снизившись до 2,3% в следующем году", - сказал он.

