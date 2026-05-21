https://1prime.ru/20260521/inflyatsiya-870102037.html
ЕК ухудшила прогноз по инфляции в ЕС в 2026 году
ЕК ухудшила прогноз по инфляции в ЕС в 2026 году - 21.05.2026, ПРАЙМ
ЕК ухудшила прогноз по инфляции в ЕС в 2026 году
Еврокомиссия ухудшила прогноз по инфляции в ЕС в 2026 году на 1% - до 3,1% в 2026 году, в 2027 снизится до 2,3%, сообщил еврокомиссар по экономике Валдис... | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T13:30+0300
2026-05-21T13:30+0300
2026-05-21T13:30+0300
экономика
мировая экономика
ес
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/05/865261585_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_7505faa693c4063659e977cef78eb983.jpg
БРЮССЕЛЬ, 21 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия ухудшила прогноз по инфляции в ЕС в 2026 году на 1% - до 3,1% в 2026 году, в 2027 снизится до 2,3%, сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, представивший в четверг весенний экономический прогноз Еврокомиссии. "В целом, прогнозируется, что общая инфляция в ЕС достигнет 3,1% в этом году, а затем снизится до 2,4% в следующем году. Ожидается, что инфляция в еврозоне будет развиваться по аналогичному сценарию, достигнув 3,0% в этом году, а затем снизившись до 2,3% в следующем году", - сказал он.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/05/865261585_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_85d44f887cc94db1bc559863312c6939.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, ес, ек
Экономика, Мировая экономика, ЕС, ЕК
ЕК ухудшила прогноз по инфляции в ЕС в 2026 году
ЕК ухудшила прогноз по инфляции в ЕС до 3,1% в 2026 году из-за кризиса на Ближнем Востоке