Минфин ориентирует инвесторов на ставку купонов не выше 8 процентов

2026-05-21T16:47+0300

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Минфин России в рамках планируемого размещения нового выпуска ОФЗ в китайских юанях ориентирует инвесторов на ставку купонов не выше 8% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Минфин России планирует 28 мая собрать заявки инвесторов на новый 10-летний выпуск облигаций федерального займа в юанях. Объем эмиссии и ставка купонного дохода по выпуску будут определены по итогам сбора книги заявок. Техническое размещение планируется 3 июня. Приобретение облигаций и получение выплат по ним будет доступно в юанях или рублях по выбору инвестора. Организаторами размещения выступят Газпромбанк, Сбербанк и "ВТБ Капитал Трейдинг".

