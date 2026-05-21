Минфин ориентирует инвесторов на ставку купонов не выше 8 процентов - 21.05.2026, ПРАЙМ
Минфин ориентирует инвесторов на ставку купонов не выше 8 процентов
2026-05-21T16:47+0300
экономика
рынок
финансы
россия
минфин рф
газпромбанк
сбербанк
рынок, финансы, россия, минфин рф, газпромбанк, сбербанк
Экономика, Рынок, Финансы, РОССИЯ, Минфин РФ, Газпромбанк, Сбербанк
16:47 21.05.2026
 
Минфин ориентирует инвесторов на ставку купонов не выше 8 процентов

Источник: Минфин России ориентирует инвесторов на ставку купонов не выше 8% годовых

© РИА Новости . Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкКитайские денежные купюры – юани
Китайские денежные купюры – юани - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2026
Китайские денежные купюры – юани. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Минфин России в рамках планируемого размещения нового выпуска ОФЗ в китайских юанях ориентирует инвесторов на ставку купонов не выше 8% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Минфин России планирует 28 мая собрать заявки инвесторов на новый 10-летний выпуск облигаций федерального займа в юанях.
Объем эмиссии и ставка купонного дохода по выпуску будут определены по итогам сбора книги заявок. Техническое размещение планируется 3 июня.
Приобретение облигаций и получение выплат по ним будет доступно в юанях или рублях по выбору инвестора. Организаторами размещения выступят Газпромбанк, Сбербанк и "ВТБ Капитал Трейдинг".
ЭкономикаРынокФинансыРОССИЯМинфин РФГазпромбанкСбербанк
 
 
