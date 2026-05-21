Япония в апреле нарастила импорт СПГ из России на 29,5%
2026-05-21T03:21+0300
ТОКИО, 21 мая – ПРАЙМ. Япония нарастила в апреле импорт СПГ из России на 29,5%, каменного угля – на 128,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, об этом свидетельствуют статистические данные министерства финансов Японии, опубликованные в четверг.
Импорт СПГ вырос на 29,5%, каменного угля – 128,5%, железа и стали – на 48,6%, овощей – на 203%.
Из экспортных показателей Япония нарастила продажи в Россию на 23,6%.
