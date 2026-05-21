В Японии заявили о росте импорта и экспорта в отношении России
Япония нарастила в апреле импорт и экспорт в отношении России на 20,3% и 28% соответственно по сравнению с тем же месяцем 2025 года, свидетельствуют... | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T03:48+0300
2026-05-21T04:55+0300
03:48 21.05.2026 (обновлено: 04:55 21.05.2026)
 
В Японии заявили о росте импорта и экспорта в отношении России

Минфин Японии: импорт и экспорт из России в апреле вырос на 20,3% и 28%

ТОКИО, 21 мая – ПРАЙМ. Япония нарастила в апреле импорт и экспорт в отношении России на 20,3% и 28% соответственно по сравнению с тем же месяцем 2025 года, свидетельствуют статистические данные министерства финансов Японии, опубликованные в четверг.
Экспорт вырос на 28%, в абсолютных цифрах он составил 39,08 миллиарда иен (около 245,95 миллиона долларов).
Импорт из России в апреле вырос на 20,3% и составил 68,82 миллиарда иен (около 433,11 миллиона долларов).
Внешнеторговый балланс оказался в пользу России на 29,74 миллиарда иен (187,15 миллиона долларов).
 
