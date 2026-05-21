https://1prime.ru/20260521/japonija-870088223.html
Япония надеется на конструктивную роль России и Китая в мире
Япония надеется на конструктивную роль России и Китая в мире - 21.05.2026, ПРАЙМ
Япония надеется на конструктивную роль России и Китая в мире
Япония воздерживается от комментариев по поводу состоявшегося саммита лидеров Китая и России, но надеется, что обе страны будут играть "конструктивную роль",... | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T06:23+0300
2026-05-21T06:23+0300
2026-05-21T06:23+0300
экономика
мировая экономика
россия
китай
кнр
япония
си цзиньпин
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870088223.jpg?1779333786
ТОКИО, 21 мая – ПРАЙМ. Япония воздерживается от комментариев по поводу состоявшегося саммита лидеров Китая и России, но надеется, что обе страны будут играть "конструктивную роль", сказал на пресс-конференции в четверг генерального секретаря правительства Японии Масанао Одзаки.
"Нам известно, что продолжаются тесные отношения Китая и России. Наша страна воздерживается от комментариев по поводу контактов между третьими странами. Но в любом случае мы надеемся на то, что обе страны будут играть конструктивную роль в мировом сообществе", - сказал Одзаки.
В среду в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина. Россия и Китай приняли и подписали 42 документа в ходе визита президента РФ Владимира Путина в КНР 19-20 мая, в том числе Совместную декларацию РФ и КНР о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Из декларации следует, что гегемония в мире недопустима и должна быть запрещена.
китай
кнр
япония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, китай, кнр, япония, си цзиньпин, владимир путин
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, ЯПОНИЯ, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Япония надеется на конструктивную роль России и Китая в мире
Япония надеется на конструктивную роль России и Китая в мировом сообществе
ТОКИО, 21 мая – ПРАЙМ. Япония воздерживается от комментариев по поводу состоявшегося саммита лидеров Китая и России, но надеется, что обе страны будут играть "конструктивную роль", сказал на пресс-конференции в четверг генерального секретаря правительства Японии Масанао Одзаки.
"Нам известно, что продолжаются тесные отношения Китая и России. Наша страна воздерживается от комментариев по поводу контактов между третьими странами. Но в любом случае мы надеемся на то, что обе страны будут играть конструктивную роль в мировом сообществе", - сказал Одзаки.
В среду в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина. Россия и Китай приняли и подписали 42 документа в ходе визита президента РФ Владимира Путина в КНР 19-20 мая, в том числе Совместную декларацию РФ и КНР о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Из декларации следует, что гегемония в мире недопустима и должна быть запрещена.