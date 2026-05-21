Япония надеется на конструктивную роль России и Китая в мире

2026-05-21T06:23+0300

ТОКИО, 21 мая – ПРАЙМ. Япония воздерживается от комментариев по поводу состоявшегося саммита лидеров Китая и России, но надеется, что обе страны будут играть "конструктивную роль", сказал на пресс-конференции в четверг генерального секретаря правительства Японии Масанао Одзаки. "Нам известно, что продолжаются тесные отношения Китая и России. Наша страна воздерживается от комментариев по поводу контактов между третьими странами. Но в любом случае мы надеемся на то, что обе страны будут играть конструктивную роль в мировом сообществе", - сказал Одзаки. В среду в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина. Россия и Китай приняли и подписали 42 документа в ходе визита президента РФ Владимира Путина в КНР 19-20 мая, в том числе Совместную декларацию РФ и КНР о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Из декларации следует, что гегемония в мире недопустима и должна быть запрещена.

